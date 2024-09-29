Сонячне затемнення одночасно з Молодиком та загострення на фронті: Таро-прогноз для всіх знаків зодіаку на жовтень

Остання неділя вересня, схоже, завершує більш-менш стабільний місяць, де були свої негаразди, але де були і приємні події.

І зараз можна лише розмірковувати, що принесе українцям жовтень, в перші дні якого Сонячне затемнення співпадає з Молодиком, зазначається в Таро-прогнозі від українського видання.

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«Затемнення дуже часто несуть нам несподіванки, плутають наші плани, тому на перші числа місяця краще не планувати важливих зустрічей, медичних операцій, далеких поїздок за кермом», — пишуть автори гороскопу.

Також вони вказують, що з 5 по 13 жовтня стаціонарне положення Юпітера в Близнюках може викликати затримки у комунікаціях з різними державними інстанціями.

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Середина місяця може ознаменуватись підвищеною конфліктністю, ескалацією воєнних дій.

Повня 17 жовтня пройде в активному знаку Овна на тлі напруженого тау квадрата з войовничою планетою Марс, можливі різні військові події, загострення ситуації.

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Спокійнішим обіцяє бути останній тиждень жовтня, відносини між людьми гармонізуються, легше підуть переговори та спільні проекти.

Овен

Робота, кар'єра

Жовтень може принести вам заслужену нагороду у вашій справі: це може бути успішне завершення угоди чи проекту, отримання бажаної посади, підвищення прибутку чи зарплати, премія. Можливо, що ви вирішите почати працювати на себе, і це допоможе вам зробити ваше життя спокійнішим, стабільнішим. Місяць особливо вдалий для лікарів, фахівців із сфер фітнесу, косметології, а також дизайнерів, ювелірів — тих, хто творить щось своїми руками.

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Гроші, майно

Місяць принесе нові фінансові можливості, нові джерела прибутку. Ви можете почати бізнес-проект або зробити вигідні інвестиції. Вдалими будуть угоди з нерухомістю: покупка чи оренда, переїзд. Ви можете отримати спадок або певні активи у володіння, розпоряджаючись якими зможете підвищити свій добробут.

Особисте життя, сім'я

Ситуація розвиватиметься так, як хочете ви. Ви домінуватимете у відносинах, можливо навіть занадто: не перестарайтеся, диктуючи партнеру свої умови. Можливе укладання шлюбу, узаконення відносин, шлюбний договір. Для жінок можлива зустріч із сильним і харизматичним чоловіком, який має владу: це може бути великий бізнесмен або чиновник, хто звик командувати, брати все під свій контроль. Також у житті Овнів у жовтні може зіграти велику роль батько, голова родини.

Телець

Робота, кар'єра

Місяць активних дій, руху вперед, причому велику роль відіграють особисті зв'язки та ваша природна чарівність. Ви можете опинитися в гущі подій, стати душею колективу, центром уваги у вашому офісі чи у вашій команді. Загалом ваша діяльність стане більш творчою, емоційною, можлива поява колеги, яка викличе у вас особливий інтерес. Варто виявляти креативність, не соромитися пропонувати свої ідеї.

Гроші, майно

Ви отримаєте сприяння у вирішенні фінансових питань: сміливо можна просити підвищення зарплати чи допомоги від заможних родичів. Можливо, навпаки: допомоги попросять у вас, і ви зможете її надати. Очікуються грошові надходження, виплати. Ви зможете вдало продати нерухомість чи авто, отримати великий подарунок. Хтось може віддячити вам за надану раніше послугу. Діліться благами — і Всесвіт буде ділитися з вами.

Особисте життя, сім'я

Ви будете схильні оцінювати відносини з практичної точки зору: що вони вам дають, яке у них майбутнє, чи партнер відповідає вашим очікуванням. Чоловіки Тельці можуть зустріти привабливу та розважливу даму, яка буде зацікавлена насамперед у матеріальному аспекті відносин. Можлива також поява суперниці, ревнощі.

Близнюки

Робота, кар'єра

Активний місяць буде багато справ, але ви з усім впораєтеся. Енергія буде на підйомі, ви зможете навести лад у справах, ваша діяльність стане більш організованою, впорядкованою. Місяць гарний для підприємництва та роботи на себе у всіх сенсах: на своє ім'я, репутацію. Можливе кар'єрне просування, підвищення на посаді. У вас можуть з'явитися нові амбіції та шанси їх задовольнити.

Гроші, майно

Жовтень обіцяє Близнюкам грошовий успіх, зростання рівня доходів або як мінімум — впевненість у завтрашньому дні. Ви майстерно керуватимете своїми ресурсами, особливо якщо ви займаєтеся бізнесом, зумієте вміло використовувати можливості, які вам подарує доля. Ви можете зрозуміти, що раніше не повною мірою реалізували свій потенціал і можете заробляти більше. І не лише усвідомити, а й розпочати рух у цьому напрямку.

Особисте життя, сім'я

Можливо інтригуюче знайомство, у вашому житті може з'явитися людина, яка принесе нові емоції та почуття. Також може раптово з'явитися хтось із минулого. Загалом ви будете налаштовані на пригоди і цілком можете їх знайти: флірт, побачення і навіть стосунки на одну ніч — все це цілком можливо в жовтні. Сімейні Близнюки займатимуться питаннями дітей: їхньої освіти, купівлею необхідних речей, тощо.

Рак

Робота, кар'єра

Ситуація почне рухатися: те, що довго залишалося без змін, буде змінюватися. Наприклад, якщо вам давно обіцяли підвищення і ви терпляче чекали, у жовтні це питання актуалізується. Або якщо у вашому бізнесі був застій, відсутність нових клієнтів або проектів, цього місяця всі процеси активізуються, і вам буде ніколи і каву випити в робочий час. З'являться нові обов'язки та нові можливості. Ви встигатимете робити багато справ відразу, можливо візьмете підробіток.

Гроші, майно

Місяць фінансової стабільності та отримання задоволення від матеріальних благ. Ви зможете успішно вирішити фінансові чи майнові питання, можливе отримання сімейних грошей, спадщини, допомоги від родичів, чоловіка. Вирішення матеріальних проблем, завдяки особистим чи сімейним відносинам. Дуже вдало пройдуть угоди з нерухомістю: є шанс знайти будинок вашої мрії, місце, де ви почуватиметеся затишно та безпечно.

Особисте життя, сім'я

Місяць буде наповнений романтикою, проявами почуттів. Можливий початок нових відносин і цукерково-букетний період або новий медовий місяць у парах, що склалися. Ви особливо гостро відчуватимете потребу любити і бути коханим, і є всі шанси на взаємність. Ви можете отримати освідчення в коханні, взагалі може бути багато любовного листування, яке підніматиме вам настрій.

Лев

Робота, кар'єра

У жовтні буде актуальною тема здобуття нових знань, підвищення кваліфікації у своїй професії. Це допоможе вашому просуванню. Ви можете піти на курси або самі почнете викладати. У вас може з'явитися справжній вчитель, наставник, який передасть цінний досвід. Також ви можете дізнатися щось раніше приховане від вас, секрет, таємницю, яка стосується вашої роботи. Ваші задуми мають перспективу, тільки не потрібно форсувати події, всьому свій час.

Гроші, майно

Ви на правильному шляху, але потрібно виявити терпіння. Якщо ви запустили новий бізнес або зробили інвестиції, прибуток буде, але потрібно почекати. Дайте врожаю дозріти. Угоди, контракти, укладені у жовтні, принесуть прибуток надалі. Можливі затримки із виплатою зарплати, однак у результаті гроші ви отримаєте.

Особисте життя, сім'я

В особистому житті все стабільно, ви можете бути впевнені у вашому партнері. Можливо, не вистачатиме пристрасті та романтики, зате все всерйоз і надовго. Можливі відносини з розрахунку, коли головним фактором є гроші та матеріальна забезпеченість. Головне, щоб стабільність не стала синонімом обмеженості.

Діва

Робота, кар'єра

Жовтень може стати багатим на події у цій сфері вашого життя, ситуація може швидко змінюватись: це і нові пропозиції, і бізнес стартапи, і швидкий прогрес якогось процесу. Ви будете володіти ініціативою, діяти впевнено та іноді імпульсивно, але удача на вашому боці. Можливе відрядження, робоча поїздка або взагалі переїзд у інше місто або країну.

Гроші, майно

Можуть виникнути складні ситуації, пов'язані з непомірною жадібністю, егоїзмом, порушенням зобов'язань. Можливо, ви хочете занадто багато і відразу, або хтось виявить такі якості по відношенню до вас. Є також ймовірність того, що ваші фінансові плани є надто нереалістичними, а очікування завищені.

Особисте життя, сім'я

У особистому житті прогнозується перехід на новий етап. Це може бути і розвиток відносин, наприклад, рішення укласти шлюб, і навпаки — бажання повернути собі волю, рушити до нових берегів. Якщо у вас є таємний зв'язок, обставини можуть змусити вас його закінчити. Нові відносини у жовтні малоймовірні.

Терези

Робота, кар'єра

Терези в жовтні займатимуться розвитком своєї кар'єри, підвищенням свого рівня як професіонала. Вам можуть доручити складне завдання і ви блискуче впораєтеся, заробите додатковий авторитет та рядок у резюме. Зараз ви працюєте на своє майбутнє, і це обов'язково принесе вам дивіденди та зміцнення вашого становища.

Гроші, майно

У фінансовій ситуації можуть відбутися різкі зміни. Ви можете отримати велику суму або зважитися на велику покупку, наприклад автомобіль, про який давно мріяли. Ви станете сміливіше у поводженні з грошима, відчуєте, що вам багато чого під силу. Дуже можлива зміна місця проживання.

Особисте життя, сім'я

У цій сфері жовтень принесе вам новий початок, новий старт. Це можуть бути і нові стосунки, і розрив із минулим. Якщо ви у пошуку, є шанс закохатися, як вперше. А якщо ви в процесі розлучення, ви нарешті знайдете довгоочікувану свободу. Терези, які перебувають у шлюбі, можуть отримати новину про вагітність, або прийняти рішення почати життя заново в іншому місці.

Скорпіон

Робота, кар'єра

На вас чекають випробування, непрості ситуації, природа яких вам буде незрозуміла. Можливо, у вас з'явиться нова робота і ви розумітимете, що поки що погано орієнтуєтеся у своїх обов'язках та специфіці нової сфери діяльності. Імовірні також таємні інтриги, хтось може вести проти вас приховану гру. Довіряйте своїй інтуїції.

Гроші, майно

А ось у фінансах вам пощастить: виграш, несподіваний прибуток, раптова можливість заробити легкі гроші. Це може бути і разова акція, і повноцінний перехід на новий рівень доходу. Тільки пам'ятайте, що «як прийшло, так і пішло» — якщо не докладати належних зусиль.

Особисте життя, сім'я

Можливі конфлікти, непорозуміння, образи. Хтось у вашій парі впевнений, що завжди правий і може диктувати іншому, як поводитися. Однак тут легко перегнути ціпок і спровокувати жорстку кризу у відносинах. Ви можете здобути перемогу в якійсь конфліктній ситуації, проте перемога виявиться Пірровою і не принесе радості. Розумніше буде уникати протистоянь та з'ясування стосунків.

Стрілець

Робота, кар'єра

Прогнозуються великі зміни, можливо нова робота, нова сфера діяльності. Ви можете зайнятися підприємництвом, піти на певний ризик заради успіху, зробити стрибок у невідомість. «Хто не ризикує, той не п'є шампанського», таким може стати девіз місяця. Ви також можете зненацька отримати хорошу кар'єрну пропозицію, варто обов'язково скористатися цією можливістю.

Гроші, майно

Місяць принесе покращення фінансової ситуації. Якщо вам раніше доводилося заощаджувати, у жовтні ви відчуєте полегшення. Ви можете розрахуватися з боргами або вам повернуть борг, виплатять належні гроші. Можна розраховувати на фінансову допомогу від близьких, виплату зарплати, компенсації тощо. Можливо також, що ви допомагатимете рідним або займатиметеся благодійністю.

Особисте життя, сім'я

У сім'ї може виникнути непорозуміння, розбіжності, може випливти якась таємниця, яка вас спантеличить. Буде багато сімейних справ, різні клопоти, можливо старші родичі або діти вимагатимуть вашої особливої уваги.

Козоріг

Робота, кар'єра

Жовтень може відкрити перед вами нові двері до успіху та добробуту. Ваш досвід та професіоналізм отримає заслужену оцінку, і те, до чого ви давно й наполегливо йшли, стане реальністю. Вам можуть допомогти з роботою або бізнесом ваші старі друзі чи колеги, люди, з якими маєте довгу історію відносин. Вас буде супроводжувати успіх у вирішенні різних ділових і практичних питань, тож скористайтеся цим періодом максимально продуктивно.

Гроші, майно

Конкуренція, суперечки, битва за фінансову нагороду. Доведеться жорстко відстоювати свої інтереси, але енергії у вас вистачить. Імовірні конфлікти із сусідами по житлу, або раптова необхідність переїхати. Майнові суперечки.

Особисте життя, сім'я

В особистому житті затишшя. Ви будете схильні більше проводити часу наодинці з собою, поринати у свій внутрішній світ. Можливий період очікування чи невизначеності у відносинах, коли «ні так, ні». У усталених відносинах — нудьга, апатія, і водночас небажання щось змінювати.

Водолій

Робота, кар'єра

Ситуація на роботі чи у бізнесі буде стабільною. Ви знаєте, що робите, керівництво вам довіряє, ваші позиції міцні та стійкі. Якщо ви шукаєте роботу, високі шанси знайти відмінний варіант з гарною зарплатою і умовами. Місяць особливо сприятливий для Водоліїв, які працюють із фінансами, а також у сфері медицини.

Гроші, майно

Можливі переживання через гроші, у вас можуть бути фінансові зобов'язання, які викликають у вас тривогу, проте ці хвилювання будуть марними. У жовтні вас буде супроводжувати фінансовий успіх, ваші зусилля або вкладення принесуть результат. Розумні дії та рішення призведуть до матеріального процвітання.

Особисте життя, сім'я

Ви можете отримати несподіване зізнання — у коханні або в якомусь непристойному вчинку, суть у тому, що вас це швидше збентежить і спантеличить, ніж потішить. Можуть бути затримки, зміни планів у особистих чи сімейних поїздках, краще їх відкласти. У ваших стосунках з партнером очікується позитивний період: сімейний затишок, впевненість у загальному майбутньому, сексуальна сумісність.

Риби

Робота, кар'єра

На роботі може з'явитися «порушник спокою»: новий амбітний співробітник чи начальник, який намагатиметься все змінити, переставити, переробити. Також можливі зміни умов роботи, робочої ситуації, нововведення, посилення конкуренції всередині команди. Вас може осяяти нова ідея щодо вашої кар'єри і ви будете готові одразу приступити до її втілення.

Гроші, майно

Ви дійдете висновку, що хочете більшого, і шукатимете додаткові джерела доходу. Дуже ймовірно, що сама доля допоможе вам з цим, з'явиться новий спосіб заробітку, причому він вам буде подобатися, приносити задоволення. Зрушить із місця фінансове чи майнове питання.

Особисте життя, сім'я

Можливі несподівані новини, зміни, отримання звістки від когось здалеку. Події, які змінять звичний перебіг речей. Раптова поїздка чи чийсь приїзд. Нове кохання або як мінімум закоханість, поява людини, яка внесе іскру у ваше життя.

Також пропонуємо до Вашої уваги гороскоп щодо подій на фронті від тарологині Яни Пасинкової.

Про те, хто зі знаків зодіаку розбагатіє у жовтні, читайте у гороскопі на сайті «ФАКТІВ».

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