Легендарний Буффон одружився з ефектною телеведучою, яка старша за нього на п'ять років (фото, відео)

Легендарний ексворотар «Ювентуса» та збірної Італії, чемпіон світу з футболу 46-річний Джанлуїджі Буффон, який завершив кар'єру влітку минулого року, одружився з ефектною журналісткою і телеведучою 51-річною Іларією Д'Аміко після 10 років стосунків, повідомила пара в соцмережі.

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«Нарешті МИ», — підписали весільний знімок молодята на спільній сторінці в Instagram.

Весільну церемонію у рідній для голкіпера області Тоскана відвідали близько 250 гостей. Серед них — актриса та модель Моніка Белуччі зі своїм супутником життя, американським режисером Тімом Бертоном, колишні одноклубники Буффона — Андреа Барцальї, Леонардо Бонуччі та Джорджо К'єлліні, тренери Лучано Спаллетті, Массіміліано Алегрі та Арріго Саккі, а також сини воротаря від першого шлюбу — 16-річний Луї Тома та 14-річний Девід Лі.

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Тім Бертон та Моніка Белуччі

Зіркові ексодноклубники Буффона - К'єлліні, Бонуччі та Барцальї

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Зазначимо, що Джанлуїджі та Іларія, яка спочатку навчалася на юриста, а потім зайнялася кар'єрою у сфері ЗМІ, зокрема, працюючи на каналі Sky Sports Italy, заручені з 2017 року. А ще раніше — у січні 2016 у них народився син Леопольдо Маттіа.

Нагадаємо, що це другий шлюб легендарного воротаря. З 2005 по 2014 рік він перебував у стосунках з віцеміс Чехії Альоною Шередовою, котра народила Буффону двох синів.

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Додамо, що Джанлуїджі Буффон — чемпіон світу-2006 та віцечемпіон Європи-2012 зі збірною Італії, за яку провів 176 матчів. Також він 10 разів вигравав серію А з «Ювентусом», а ще 6 Кубків Італії та 7 національних Суперкубків. З «ПСЖ» — один раз чемпіонат Франції та Суперкубок країни, а з «Пармою» — Кубок УЄФА в сезоні-1998/1999.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чемпіон Європи з футболу у складі збірної Італії повінчався з моделлю-психологом.

Фото ira-agency.net, Instagram

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