Чемпіон Європи з футболу повінчався з моделлю-психологом, встигнувши на шляху до вівтаря махнути до фанатів (фото, відео)

Переможець Євро-2020 у складі збірної Італії, 26-річний форвард «Ювентуса» Федеріко К'єза одружився з 23-річною красунею-моделлю Лючією Брамані.

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Місцем вінчання пара обрала собор 13-го століття в містечку Гроссето в Тоскані, а саме весілля відбулося в старовинному замку Вікарелло.

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Вже вірусним у мережі стало відео, на якому Федеріко на шляху до вівтаря роздавав автографи своїм шанувальникам просто на вулиці. Останні як парубок.

Про дружину футболіста відомо, що Лючія Брамані — успішна модель, пов'язана з Elite Model Management. 2022 року дівчина закінчила Католицький університет за спеціальністю психолог. Має понад 220 тис. підписників у Instagram.

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До речі, Федеріко К'єза та його батько-футболіст Енріко К'єза став першою в історії парою батько-син, якій вдавалося забивати м'ячі на чемпіонатах Європи (Енріко забив за збірну Італії на Євро-1996, Федеріко — на Євро-2020).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що легендарний одноклубник Шевченка одружився з красунею-моделлю, яка народила йому двох дітей.



Фото Instagram

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