Терези зроблять важливий крок до багатства, Дівам та Стрільцям потрібно бути обережними: фінансовий гороскоп на тиждень 30 вересня — 6 жовтня

Астрологи, які обіцяли успіх у фінансовій сфері для п'яти знаків зодіаку в жовтні, дали рекомендації всім представникам зодіакального кола на цей тиждень, з 30 вересня по 6 жовтня.

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Овен

Для Овнів триває вдалий час для поїздок та зміни обстановки. Сміливо можна вирушати у відрядження. Тим, хто керує власним бізнесом, варто тимчасово призупинити вкладення своїх заощаджень та спостерігати за поточними тенденціями. Рекомендується зосередитись на завершенні поточних проектів, уникаючи початку нових справ, радить slovofraza.com.

Телець

Тельцям важливо уважно стежити за своїми словами, оскільки вони сильно впливають на карму, здоров'я та фінансове становище. Необхідно навчитися дякувати світові за те, що в них є, замість того, щоб фокусуватися на тому, чого немає. Чемне поводження з оточуючими, особливо з підлеглими, також допоможе уникнути втрат. Загалом це вдалий тиждень для покупок та інвестицій у навчання.

Близнюки

Близнюкам варто тимчасово покладатися лише на себе. На початку жовтня в їхньому оточенні можуть з'явитися токсичні особи, тому краще уникати спонтанних рішень та приймати максимально зважені рішення. Астрологи радять дотримуватись звичного розпорядку дня і не боятися несподіваних змін, які можуть виявитися корисними.

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Рак

Фінансовий успіх чекає на Раків, які старанно працюють. Зірки та планети винагородять їх за працю, а спроби допомогти оточуючим принесуть не лише гарний настрій, а й додаткові прибутки. Для збільшення прибутку зараз важливо діяти рішуче та сміливо. У зв'язку з деструктивним впливом Венери відпочинок буде особливо важливий.

Лев

Леви повинні уникати присвоєння чужих досягнень. Якщо колега чи підлеглий знайде вирішення проблеми, краще віддати йому належне. Фінансовий успіх, досягнутий обманом чи порушенням моральних норм, буде нетривалим. В цілому Леви залишаться продуктивними, але в деяких випадках їм буде потрібно розважливість. Головне — не ображати і не вводити в оману оточуючих.

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Діва

Дівам варто бути обережними у спільних фінансових та робочих справах з ненадійними та хитрими людьми. Хоча краще діяти самостійно, це завжди можливо, тому важливо ретельно вибирати оточення. У Дів настає сприятливий період для покупки дорогих речей. Вони можуть сміливо витрачати гроші на розваги та нові враження.

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Терези

У Терезів починається дуже вдалий і значний тиждень. Вони зможуть зробити важливий крок до багатства та підкорення нових висот у бізнесі. Головне — підтримувати високу продуктивність та зберігати ясність розуму. Для цього потрібно прощати образи та дозволити старим ранам загоїтися. Шопінг не заборонено; можна сміливо витрачати гроші на все, що забажається.

Скорпіон

Скорпіонам варто переглянути свій загальний підхід до роботи та справ. Це допоможе значно прискорити отримання винагороди за працю. Цей тиждень ідеально підходить для творчої діяльності, і Скорпіони можуть отримати геніальні, хоч і, можливо, незвичайні ідеї. Важливо фіксувати всі ідеї, але поки що не ділитися ними з оточуючими. Також на цьому тижні варто розглянути можливість інвестування у навчання.

Стрілець

Для Стрільців будні дні стануть найуспішнішими та найяскравішими. Їм варто бути обережними, оскільки продавці послуг та товарів можуть спробувати їх обдурити. Цього тижня можуть повернутися старі проблеми, але не варто надто на них концентруватись, інакше мотивація займатися чимось новим може зникнути. Важливо почати позбавлятися боргів у ці сім днів.

Козеріг

Козерогам слід почати прислухатися до порад оточуючих. Близькі та друзі можуть запропонувати справді цінні рекомендації. Це слушний час для вивчення нового та освоєння психології успіху. Астрологи рекомендують уникати багатозадачності: не варто намагатися зробити все одразу, інакше часу не вистачить ні на що. Послідовність та обережність стануть запорукою фінансової стабільності.

Водолій

З 30 вересня по 6 жовтня Водоліям слід зрозуміти, що духовний розвиток та фінансова сфера зараз будуть тісно пов'язані. Духовні практики можуть допомогти у пошуку шляху до багатства та процвітання. Головне — не дурити інших і не створювати перепон, щоб не підірвати свою репутацію. Шосте почуття приведе Водоліїв до успіху та допоможе уникнути неприємностей.

Риби

Цього тижня зірки та планети допоможуть Рибам розкрити нові таланти, що може надихнути їх та підвищити продуктивність. Гроші прийдуть до тих Риб, хто захоче монетизувати свої здібності. Головне в цей період — баланс між роботою та відпочинком. Важливо знаходити час для відпочинку, адже гроші люблять активність та відповідальність, але Венера все одно потребує уваги.

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Фото Pixabay

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