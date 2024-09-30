Новий робочий тиждень, на який східні астрологи склали гороскоп для всіх знаків зодіаку з порадами на цю семиденку, розпочинає день з енергетикою, яку варто використати для вирішення складних завдань. Якщо розпорядитися нею з розумом, то 30 вересня можна буде не лише досягти гарного результата в професійній сфері, але й владнати особисті проблеми. Якщо перед вами стоїть складне завдання, над розв'язанням якого ви вже давно б'єтеся, то зірки радять «відпустити» його — на якийсь час дистанціюватися від нього — і воно має вирішитися саме собою.

ВІДЕО ДНЯ

Овен

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Робота пройде продуктивніше, якщо у вас буде помічник або ви станете питати поради в колег. Не потрібно витрачати час, доводячи, що ви можете самі дійти до суті. Якщо вирішите зайнятися спортом, господарськими справами, то підключайте партнера, близьких до цих занять. Слушний день для придбання домашнього вихованця, інформує Ukr.Media.

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Телець

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Вдалий день для романтики, творчості. Приділіть більше часу дітям. Якщо ви вільні, то не сидіть вдома, виходьте до людей. Є шанс познайомитись із цікавою людиною. Чим більше творчості, креативності внесете цього дня, тим вдаліше він пройде. Знайомтеся з людьми, йдіть на побачення, радійте життю.

Близнюки

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Гарний день для спілкування із близькими. Якщо давно не бачилися, то призначте зустріч, запросіть у гості. Сьогодні добре знайомити родичів зі своєю коханою людиною, якщо вони її не знають. Або виводити стосунки на новий рівень, наприклад, почати жити разом. На когось чекає просто прибирання будинку.

Рак

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Активний день, але бажано не робити все самостійно. Підключайте до своїх справ колег, друзів, близьких. Чим більше людей думає над завданням, яке потрібно виконати, тим швидше ви досягнете мети. Це гарний час для розваг, спілкування, переміщень містом. Подзвоніть братам, сестрам, будьте ввічливі із сусідами.

Лев

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30 вересня добрий день для вирішення фінансових питань. Хтось це робитиме на роботі, інші займатимуться сімейним бюджетом. Переговори, угоди, придбання будуть успішними. Сходіть разом зі своїм партнером за покупками, думка з боку вам стане в нагоді.

Діва

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Цей день краще присвятити собі, вирішенню проблем та реалізації своїх бажань. Для когось це буде турбота про тіло, наприклад, спорт, масаж, консультація фахівця, дієтолога, лікаря. Для інших — похід по магазинах у пошуках гарної речі, до салону краси. Подумайте над тим, як часто ви радієте життю.

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Терези

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Найкраще Терезам цей день присвятити відпочинку, розслабленню. Можна, звичайно, зайнятися справами, але не варто перенапружуватися. Комусь захочеться побути на самоті, подивитися фільм або розібрати в шафі, на робочому столі, приготувати щось смачне. Головне, щоб навколо панували мир і гармонія.

Скорпіон

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Хороший день для спілкування з друзями, вивчення технічних дисциплін. Можливо ви купите щось із техніки й розбиратиметеся як її експлуатувати. Відвідування громадських заходів дасть нові враження. Не залишайтеся на самоті, запросіть гостей чи самі вирушайте туди, де є з ким поспілкуватися.

Стрілець

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На роботі хвалитимуть та радуватимуть. Ви цього варті. При вирішенні важливих питань радьтеся. Це дозволить швидше досягти мети. Добре було б приділити більше уваги старшим родичам. Якщо давно не бачилися, то зателефонуйте їм, а краще сходіть у гості. Можливо їм потрібна ваша допомога чи спілкування.

Козоріг

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Інтелектуальна праця буде більш продуктивною, ніж фізична. Якщо хотіли записатися на курси, то це слушний день для цього. Можна сходити кудись, де ви отримаєте нові емоції. Це може бути виставка, кіно, театр. Хороший день для побачень, знайомств, мандрівок, вирішення юридичних справ.

Водолій

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У романтичних стосунках може намітитись прогрес. Зв'язок вийде на новий рівень, і ви станете згуртованішими, душевно близькими. Фінансові питання вирішуватимуться продуктивно. Добре взаємодіяти сьогодні із державними органами, банками. Партнер може порадувати вас подарунком, грошима.

Риби

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У Риб буде багато спілкування. Це можуть бути як близькі, і колеги, клієнти, партнери. День буде продуктивним, ви досягнете того, що хотіли. Це добрий час для побачень, романтичних знайомств. Сходіть разом з партнером у якесь розважальне місце, потім поділіться новими враженнями.

Раніше мольфар Макс Гордєєв склав детальний гороскоп на жовтень, визначивши вдалі та невдалі дні для всіх знаків зодіаку.

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