Зради та успіх на особистому фронті: гороскоп на жовтень 2024 року для всіх знаків Зодіаку

Відома астрологиня Людмила Булгакова спеціально для «ФАКТІВ» склала гороскоп на жовтень 2024 року для всіх знаків Зодіаку. Людмила каже, що місяць буде насичений подіями, які дадуть результати вже до кінця року. Особливо це стосується найзагадковіших знаків Зодіаку. Раніше «ФАКТИ» публікували Таро-прогноз для всіх знаків Зодіаку на жовтень.

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Овен

Настає час, коли головним для представників знаку стає все, що пов'язане із сімейними цінностями. Більше спілкуйтеся із родичами — саме зараз їм потрібна підтримка. Приділіть увагу своїй другій половинці — якщо останнім часом між вами були спірні питання — настає період, коли їх легко вдасться вирішити.

Тельці

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Представники знаку можуть очікувати великих змін, які торкнуться переважно їх соціального життя. Можлива зміна роботи на більш цікаву та фінансово прибуткову. Проєкти, які стартували у першій половині року, будуть успішно завершені. Можна сміливо планувати нові виклики, щоправда, результат доведеться почекати до початку року.

Близнюки

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Місяць обіцяє професійні успіхи всім представникам знаку, які мають відношення до творчості. Реалізація нових проєктів, участь у цікавих програмах. Правда, не варто забувати, що за кожним новим викликом стоятиме копітка праця, тому приготуйтеся до викликів, які зірки допоможуть вам пройти без втрат.

Раки

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Представникам знаку, які все ще сумніваються щодо своїх рішень, саме час зробити вибір. Зірки будуть на вашому боці та підтримають будь-яке починання. Не варто займатися самоаналізом, зосередьтеся на звичайних речах, які вам допоможуть вирішити близькі люди.

Леви

Активним представникам знаку варто уповільнити свій «порив» і в жовтні зайняти вичікувальну позицію. Краще подивіться на всі боки в пошуках того, що приносить вам задоволення. Гарний час для коротких подорожей та зустрічей із друзями.

Діви

Пунктуальні представники знаку Діви можуть відчути у жовтні невідповідність зі своїм звичним ритмом життя. Здаватиметься, що все виходить з-під вашого контролю. Не варто активно впливати на події — все стане на свої місця до кінця місяця. Треба просто розслабитися та виявити терпіння.

Терези

Місяць обіцяє представникам знаку перемоги на особистому фронті. Гарний час для прийняття важливих рішень, пропозицій руки та серця та весіль. Союзи, укладені у жовтні, виявляться щасливими та тривалими. Фінансова сторона не змусить вас нервувати, тому краще зосередьтеся на особистому житті.

Скорпіони

Один з найзагадковіших знаків Зодіаку має проявити всі свої якості, щоб місяць пройшов гладко. Не бійтеся йти всупереч суспільній думці, сміливо відстоюйте свої позиції — зірки будуть на вашому боці. Добре будувати плани, займатися переїздом на нове місце та ремонтом.

Стрільці

Жовтень принесе випробування представникам знаку Стрільців. Вони чатуватимуть у першій половині місяця, і потрібно бути готовим, що не все піде за планом. Тримайтеся своїх переконань, не піддавайтеся паніці та розраховуйте на допомогу друзів. До кінця місяця стане набагато легше.

Козероги

Зірки радять представникам знаку розслабитися та плисти за течією. Місяць виявиться спокійним і позбавленим активних дій. Навіть тим, хто звик діяти, не варто виявляти ініціативу. Варто «залягти на дно», зайнятися своїм здоров'ям, фізичними вправами та медитацією.

Водолії

Настає місяць, коли близькі люди можуть виявити себе з несподіваного боку. Не варто розраховувати на чиюсь допомогу, намагайтеся обійтися власними силами. Можливі обмани та зради. Сприймайте все філософські та пам'ятайте, що за темною смугою завжди настає світла.

Риби

На представників знаку Риб чекає творчо насичений місяць. Впевненість та перемоги на робочому фронті принесуть внутрішнє задоволення одному з найзагадковіших знаків Зодіаку. Використовуйте цей час з розумом, не займайтеся самоаналізом, а постарайтеся реалізувати якнайбільше планів, які останнім часом стояли «на паузі».

Нагадаємо прогноз на жовтень від мольфара Макса Гордєєва.

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