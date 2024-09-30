Нові тренди у краватках: варто взяти на замітку

Вибір краватки для чоловіка завжди непростий, а порушення «краваткового етикету» піддається критиці. Дуже важливо, щоб цей аксесуар органічно вписався в лук і був у тренді, тому що ніщо так не може зіпсувати образ та враження оточуючих як старомодна краватка.

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Які ж забарвлення сьогодні модні? Насамперед, візерунок «пейслі» (огірки), геометричний орнамент, абстракція та арабески.

Коса смужка і дрібна цятка — поза часом і модою. Також актуальними є однотонні варіанти.

Що стосується кольорової гами, зверніть увагу на попелясті, графітові, темно-сині, блакитні, оливкові та приглушено-зелені відтінки. Вважається, що якщо в багатобарвному аксесуарі є хоч один із відтінків, присутній у сорочці, то лук можна вважати вдалим.

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Вибираючи краватку, подумки приміряйте її до своїх сорочок і костюмів. Чи гармонійно вона вписується у ваш гардероб? Чи комфортно ви почуваєтеся? Адже нерідко чоловічі краватки спіткає та сама доля, що й жіночі шарфи: сам по собі аксесуар красивий, але ні з чим не поєднується, тому залишається незатребуваним.

Раніше стилісти дали поради, як підібрати шарф до плаща, а також, як вибрати колір пальта.

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Фото з альбому Ольги Сметанської

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