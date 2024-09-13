Як вибрати колір пальта: ці поради стилістів варто взяти до уваги

Наближається час холодів, а це означає — треба подбати про верхній одяг (про головні тренди осені-2024 розповів популярний модельєр Андре Тан). Стильне якісне пальто може бути інвестицією на багато років. Але як правильно його вибрати?

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Насамперед стилісти радять віддати перевагу таким кольорам як чорний, бежевий, темно-синій, сірий. Такі кольори практичні та комфортні в носінні тим, що немаркі й до них легко підібрати взуття, сумку та шарф.

Купувати пальто кольору фуксії або блакитне варто, якщо у вас в гардеробі є хоча б одне пальто з палітри базових кольорів.

Біле, світло-рожеве, лимонно-жовте, червоне пальто виглядають дуже красиво, але потребують постійного чищення. Такі речі не на кожен день.

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Дуже практичне пальто в клітину, якщо в ньому не переважають світлі тони.

Щодо фасонів, купуйте те, що вам йде. Але якщо хочете, щоб пальто залишалося актуальним багато років, уникайте надлишку деталей та фурнітури.

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Вибираючи пальто не на один рік, віддайте перевагу вільному крою. Адже в різні періоди людина то набирає кілограми, то худне. Вільний крій дозволить носити пальта незалежно від таких змін.

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Фото з альбому Ольги Сметанської

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