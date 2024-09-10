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Стиль життя

Як підібрати шарф до плаща: ці поради стилістів варто взяти до уваги

21:35 13 вересня 2024
шарфи

Прохолодні осінні дні та вечори не за горами. Вже зовсім скоро ми одягнемо плащі та куртки. І, звичайно, верхній одяг завжди хочеться доповнити шарфом або шийною хусткою. Але тільки на перший погляд це завдання видається легким. Буває, переміряєш з десяток шарфів та хусток — і жодна не підходить. А це означає, що варто прислухатися до порад стилістів.

З легким плащем не варто носити об'ємні в'язані шарфи, що обтяжують образ. Залишіть їх на холоднішу пору року. Але й літні парео не підійдуть — відкладіть їх до наступного літа.

Сезонність аксесуарів визначає їхню доречність. Невипадково в магазинах оновлюються сезонні колекції.

Осінні шарфи можуть бути з вовни, кашеміру, для ранньої осені підійдуть шовкові та з бавовни.

Щодо кольорів, то покладайтеся на свій смак. До яскравого плаща підберіть однотонний шарф, а до чорного, сірого або темно-синього чудово пасуватиме строкатий. Забарвлення хустки має вам личити — освіжати обличчя.

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Квітковий принт — один з актуальних трендів осені. Також стильний вигляд матимуть шарфи в клітинку. Якщо ваш плащ картатий, шарф може бути однотонним — відповідати кольору клітинки.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про актуальний тренд осені в одязі — візерунку «пейслі».

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Читайте також: Мереживо та денім: модні поєднання осені-2024

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