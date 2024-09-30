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UGB (Укргазбанк) розширив перелік номерів телефонів для зв’язку клієнтів із контакт-центром банку

17:36 30 вересня 2024
Укргазбанк

З 1 жовтня 2024 року UGB (Укргазбанк) збільшив кількість мобільних операторів, які обслуговують контакт-центр, аби у клієнтів було ще більше можливостей для зв’язку з банком.

Відтепер телефонувати до контакт-центру UGB можна за такими номерами:

  • 098 620 20 20 (Київстар)
  • 099 620 20 20 (Vodafone)
  • 073 620 20 20 (Lifecell)

(тарифікація буде здійснюватись згідно з умовами ваших мобільних операторів).

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