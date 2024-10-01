Сьогодні розпочинається місяць, в якому будуть сонячне затемнення одночасно з Молодиком та загострення на фронті.

Втім, не варто чекати від жовтня лише негативу: краще попрацювати над своїми страхами, радить езотерикиня Олена, яка зробила розклад за картами Таро на перший день десятого місяця року.

ВІДЕО ДНЯ

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня «Сонце»

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Справи покращуються. У коханні насолоджуйтеся щасливими почуттями. На роботі кайфуйте від відпочинку.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

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Карта дня «Вісімка жезлів»

Сконцентруйтеся. Потрібно змінюватися у стосунках. На роботі очікуйте нових викликів.

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БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня «Дев'ятка пентаклів»

Насолоджуйтеся плодами своєї праці. У стосунках дозволяйте собі маленькі слабкості. А на роботі перепочиньте.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня «Сімка пентаклів»

Не закопуйте свій талант у землю. У стосунках варто працювати над майбутнім разом. Рухаючись кар'єрними сходами, не варто поспішати.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня «Помірність»

Шукайте золоту середину. Врівноважте почуття та емоції. На роботі не розпиляйтеся на все та відразу.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня «Шістка кубків»

Згадайте про старих друзів. У коханні не забувайте про дружбу. На роботі привітайте колег зі святами.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня «Трійка мечів»

Вас можуть образити. У стосунках сховайте трохи ваші почуття. На роботі можуть з'явитися проблеми, потурбуйтеся про тил.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня «Король жезлів»

Обточуйте ваші емоції. У стосунках прислухайтеся до мудрих порад. На роботі обдумайте ваш подальший розвиток.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня «Королева кубків»

Працюйте з емоціями. У стосунках вам може допомогти якась жінка. На роботі шукайте вірних друзів.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня «П'ятірка кубків»

Вас може заполонити гіркота образи. У коханні почуттів залишається дуже й дуже мало. У кар'єрі — не час для нових здобутків.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня «Зірка»

Вам світить щаслива зоря. Стосунки складаються якнайкраще. На роботі відпочинок піде вам на користь.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня «Дев'ятка мечів»

Працюйте зі своїми страхами. У стосунках подолайте комплекси. На роботі заплануйте відпочинок.

Також «ФАКТИ» продовжують розповідати читачам про нові українські пісні, які з'явились останнім часом. І почати краще з пісні від красеня Samchuk, який шукав свою «мадам». І, здається, знайшов — нею виявилася відома співачка. Пісня відразу зайняла 18-е місце на вкладці Google «В тренді».

Своєю чергою, співак Владислав Чижиков (відомий як Cheev), від якого очікували одруження на Гелі Зозулі, несподівано почав утішати іншу партнершу, якій наснилися кошмари.

Також деякі неприємності виникли у одного з «двійників» Олега Винника, який попав у невелике ДТП в лісі і вирішив призвати на допомогу свою «царицю». І якщо хтось побачить Андрія в місті, то знайте — такий метод дійсно працює!

Набагато краща ситуація склалася у відомого шансоньє: на відміну від Андрія, Михайло вирішив не блукати лісом, а вийти на прогулянку сонячним Подолом. Де і зустрів ангела! І отримав від нього подарунок у вигляді крил! Тобто, потрібно знати, де гуляти.

На жаль, Еван Колін зовсім не прислухається до слушних порад, і після звинувачень своєї «принцеси» в тому, що вона «змія», почав підозрювати всіх українок в тому, що вони — «відьми» (85-е місце в топі Google). Ех, Еване, так ти ніколи не одружишся! І будеш змушений шукати свою долю в Конотопі. Але на Сумщині зараз дуже небезпечно через рашистів!

На щастя, не у всіх чоловіків така сумна ситуація. І представник кожного знаку Зодіаку може вибрати день для важливих справ завдяки тому, що київський мольфар Макс Гордєєв назвав щасливі та несприятливі дні у жовтні.

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