Окупанти вдарили по ринку в Херсоні: багато загиблих

Зранку у вівторок, 1 жовтня, російські окупанти вдарили по ринку у вільному Херсоні. Щонайменше п'ять людей загинули.

Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

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«Зранку окупанти вдарили по центральній частині Херсона. На жаль, є загиблі і поранені», — наголосив керівник ОВА.

Згодом Прокудін уточнив, що окупанти атакували ринок у середмісті Херсона.

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«Під ударом опинилися торговельні точки, де зранку херсонці купували чи продавали продукцію. Відомо про щонайменше вісьмох постраждалих. Попередньо, пʼятеро людей загинули, ще троє — поранені», — додав чиновник.

Також нагадаємо, що вночі ворог знову влаштував потужну дронову атаку, яку відбивали водночас у різних регіонах сходу, центру і півдня України.



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