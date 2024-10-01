Ворог атакував Україну з повітря: скільки дронів збила ППО

В ніч на 1 жовтня російські окупанти обстрілювали не тільки Дніпропетровську та Запорізьку області: з півночі Україну атакували дрони-камікадзе.

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У кількох областях України було оголошено повітряну тривогу через загрозу атак безпілотників, повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Ворог запустив 32 ударні дрони «шахед» з районів приморсько-ахтарська, курська та мису Чауда (Крим).

Завдяки зусиллям авіації, мобільних вогневих груп та засобів радіоелектронної боротьби Сил оборони України було збито 29 безпілотників у Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Полтавській, Сумській та Дніпропетровській областях.

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Ще три дрони були нейтралізовані внаслідок дії радіоелектронної боротьби, їх втрати зафіксовані без значних наслідків.

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Зазначимо, що у вересні російські терористи вперше за всю повномасштабну війну щоночі атакували Україну ударними дронами. За добу агресор запускав в середньому 44 дрони. Рекорд було встановлено 14 вересня, коли було запущено 72 дрони.

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