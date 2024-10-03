Київський мольфар Макс Гордєєв вважає, що для деяких знаків зодіаку жовтень може стати місяцем яскравих можливостей та самовираження.

Щодо нинішнього дня — то розклад за картами Таро свідчить про те, що сьогодні для багатьох людей завершиться певний період життя, і їм доведеться починати новий етап розвитку, вказує видання MODISTA.

ВІДЕО ДНЯ

Овен — Карта дня: «Імператор»

Сьогодні Овни відчують потребу в контролі та організації. Карта «Імператора» символізує владу та структуру, тому цей день буде сприятливим для прийняття важливих рішень та планування майбутнього. Використовуйте свою силу волі та рішучість, щоб досягти поставлених цілей.

Телець — Карта дня: «Закохані»

Тельці можуть зіткнутися з вибором або дилемою в особистому житті. Карта Закоханих вказує на важливість гармонії та взаєморозуміння. Прислухайтеся до свого серця та інтуїції, щоб прийняти правильне рішення. Відкритість та чесність допоможуть уникнути конфліктів.

РЕКЛАМА

Близнюки — Карта дня: «Маг»

Близнюки сьогодні відчують приплив творчої енергії та натхнення. Карта «Мага» символізує можливості та потенціал. Використовуйте свої навички та знання, щоб реалізувати нові ідеї та проєкти. Ваша впевненість у собі допоможе досягти успіху.

Рак — Карта дня: «Місяць»

Ракам варто звернути увагу на свої емоції та інтуїцію. Карта «Місяця» вказує на можливі приховані страхи або сумніви. Приділіть час для саморефлексії та медитації, щоб зрозуміти свої справжні почуття. Це допоможе вам знайти внутрішній спокій та гармонію.

РЕКЛАМА

Лев — Карта дня: «Сонце»

Леви сьогодні відчують радість та оптимізм. Карта «Сонця» символізує успіх, щастя та позитивні зміни. Використовуйте цей день для реалізації своїх планів та мрій. Ваше світло та енергія будуть притягувати до вас нові можливості та людей.

Діва — Карта дня: «Відлюдник»

Дівам варто приділити час для самопізнання та внутрішнього розвитку. Карта «Відлюдника» вказує на необхідність усамітнення та роздумів. Використовуйте цей день для аналізу своїх цілей та пріоритетів. Це допоможе вам знайти нові шляхи для досягнення успіху.

РЕКЛАМА

Терези — Карта дня: «Правосуддя»

Терези можуть зіткнутися з питаннями справедливості та рівноваги. Карта «Правосуддя» символізує чесність та об’єктивність. Приймайте рішення, керуючись логікою та фактами. Ваша здатність до компромісу допоможе вирішити будь-які конфлікти.

Скорпіон — Карта дня: «Смерть»

Скорпіони можуть відчути потребу в змінах та трансформації. Карта «Смерті» символізує завершення старого та початок нового. Не бійтеся відпустити те, що більше не служить вам. Це відкриє нові можливості та перспективи для зростання.

Стрілець — Карта дня: «Колесо Фортуни»

Стрільці сьогодні можуть зіткнутися з несподіваними подіями та змінами. Карта «Колеса Фортуни» вказує на циклічність життя та можливість нових починань. Будьте відкриті до змін та готові адаптуватися до нових обставин. Ваша гнучкість допоможе вам досягти успіху.

Козоріг — Карта дня: «Диявол»

Козороги можуть зіткнутися з внутрішніми конфліктами або спокусами. Карта «Диявол» символізує обмеження та залежності. Приділіть увагу своїм звичкам та поведінці. Усвідомлення своїх слабкостей допоможе вам знайти шляхи для їх подолання.

Водолій — Карта дня: «Зірка»

Водолії сьогодні відчують натхнення та надію. Карта «Зірки» символізує мрії та духовний розвиток. Використовуйте цей день для планування майбутнього та реалізації своїх ідей. Ваша віра в себе допоможе вам досягти бажаного.

Риби — Карта дня: «Верховна Жриця»

Риби можуть відчути потребу в духовному розвитку та самопізнанні. Карта «Верховної Жриці» вказує на інтуїцію та внутрішню мудрість. Прислухайтеся до своїх внутрішніх відчуттів та інтуїції. Це допоможе вам знайти відповіді на важливі питання та прийняти правильні рішення.

Нагадаємо, «ФАКТИ» писали про те, на які знаки зодіаку чекає успіх у жовтні 2024 року.

371

Читайте нас у Facebook