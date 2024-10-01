Позитивний Меркурій допоможе: на які знаки Зодіаку чекає успіх у жовтні 2024 року

Сьогодні розпочався місяць, який багато хто з астрологів називає непростим, але це не означає, що успіх обходитиме стороною абсолютно всіх знаків Зодіаку.

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Так, деяким людям явно пощастить через те, що вони зможуть краще за інших впоратися з проблемами, пише українське видання.

Астрологи нагадують, що у жовтні до 17 числа буде негативною Венера, в той же час Меркурій залишиться позитивним. Ретроградним стане Юпітер, але ніяка з цих планет не зможе завадити чотирьом знакам Зодіаку досягти успіху.

Близнюки

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Представникам цього знаку глобальні зміни часто йдуть лише на користь. Ці люди не люблять засмучення та стабільність. Саме тому їх можна назвати одними із найщасливіших знаків жовтня. Так, будуть труднощі, але з'являться нові можливості, пригоди. Близнята зможуть від душі насолодитися новими емоціями, знайомствами. Творчих представників цього знака очікує поява нового натхнення. Це буде період набуття нових сил.

Рак

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Раки будуть готові до проблем. Їхній енергетичний запас підвищиться 17 числа, оскільки цього дня Венера стане відносно творчою у Стрільці. Це дуже сприятливий стан, який якраз підходить для того, щоб приймати удари долі і справлятися з труднощами. Стійкість та сила духу Раків допоможе їм залишитися на плаву у будь-якій сфері життя. Дилеми, суперечки та різноманітні негативи не зможуть зруйнувати силу волі цих людей.

Стрілець

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Стрільці живуть у постійній напрузі, почуваючи себе як риба у воді. У жовтні місяці їм можна не боятися нікого і нічого, тому що більшість їхніх недоброзичливців будуть зайняті своїми особистими проблемами. Це означає, що Стрільцям вдасться за цей час взяти ініціативу і досягти успіхів. Їм вдасться вийти переможцями, але при цьому зберегти більшу частину енергії на інші справи.

Водолій

Водолії — люди, які дуже креативно підходять до вирішення будь-яких проблем. У жовтні на них чекає чимало проблем, але вони з ними впораються, причому так, що зможуть справити правильне враження на потенційних партнерів та роботодавців. У коханні ситуація аналогічна. Будь-які негаразди у відносинах обернуться для Водоліїв чимось позитивним. Можливо, завершаться токсичні відносини або зміцняться ті, які приносять лише щастя.

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