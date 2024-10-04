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Залишився 4-річний син: помер легендарний футболіст «Динамо» та тренер збірної України (фото)

17:20 4 жовтня 2024
Анатолій Коньков

На 76-му році життя помер легендарний футболіст «Шахтаря», «Динамо» та збірної Радянського Союзу, екстренер збірної України та голова вітчизняного футболу Анатолій Коньков, який у 2020 році став батьком, повідомляє Telegram-канал УАФ.

Зазначимо, що у складі київського «Динамо» Анатолій Коньков виграв Кубок кубків, Суперкубок Європи, Кубок СРСР та чотири рази чемпіонат Радянського Союзу. У футболці збірної СРСР футболіст провів 47 поєдинків та забив 8 м'ячів, завоювавши з командою «срібло» Олімпійських ігор-1972 та «бронзу» Олімпіади-1976.

Анатолій Коньков проти легендарного Франца Беккенбауера

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Після завершення кар'єри Коньков тренував «Таврію», «Шахтар», «Зеніт», «Миколаїв», «Ворсклу», «Сталь», азербайджанський «Інтер», а також збірну України. У 2012--2015 роках він очолював Федерацію футболу країни.

У квітні 2017 року Анатолій Коньков одружився з красунею Марією, яка молодша за нього на 35 років. У вересні 2020-го у пари народився син Олександр.

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Анатолій Коньков з дружиною Марією

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер легенда «Динамо» та головний тренер збірної України Михайло Фоменко.

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Фото ФК «Динамо»

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