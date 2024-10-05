Здійсняться всі мрії: для яких знаків Зодіаку жовтень буде особливо вдалим
П'ятий день жовтня буде щасливим для Овнів та ще деяких знаків Зодіаку. Але, виявляється, для трьох знаків Зодіаку (знову-таки, включно з Овнами) весь жовтень пройде досить успішно: зірки обіцяють їм виконання всіх бажань та реалізацію багатьох сміливих ідей, пише українське видання.
Овен
Овнам жовтень подарує успіх у тому, що стосується довгострокових цілей. Всі прикладені раніше зусилля тепер виявляться не марними, і ви нарешті зробите прорив: наприклад, давно запланований переїзд або важливу покупку. Зірки передбачають також зустріч із важливою для вас людиною, яка вплине на ваше життя.
Лев
На Левів чекає місяць невеликих приємних подій, і траплятимуться вони буквально щодня. Всесвіт піклуватиметься про вас на кожному кроці з перших днів місяця. І нехай масштабних змін у житті поки не передбачається, на вас чекає маса задоволення і несподіваних маленьких радощів. Можливо, колега привезе незвичайний подарунок із відрядження, давній шанувальник подарує квитки на концерт мрії. Або ж ви, проходячи торговим центром, раптом помітите і купите чудові осінні чобітки з величезною знижкою. І так у всьому!
Терези
Для Терезів жовтень обіцяє стати чарівним часом, коли закінчиться смуга невдачі і одне за одним почнуть виконуватися давні бажання. Цей місяць буде однаково сприятливий для успіху і в кар'єрі, і в особистій сфері, а ще на вас чекають приємні та корисні для вас подарунки, в тому числі для прикрашання будинку. Не соромтеся мріяти!
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