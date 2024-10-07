Ворог атакував Україну понад 80 ракетами та дронами: як відпрацювала ППО

Вночі на понеділок, 7 жовтня, та вранці російські війська здійснили масштабний ракетно-дроновий удар по території України. РФ використовувала балістичні ракети «Іскандер-М», авіаційні ракети Х-59, Х-47 «Кинджал» та безпілотні літальні апарати.

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Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Свої ракети ворог запускав з курської та бєлгородської областей, а також з районів орла, приморсько-ахтарська, курська та єйська.

Близько 08:20 ворог атакував трьома аеробалістичними ракетами Х-47М2 «Кинджал» з літаків МіГ-31К, що піднялися з аеродрому саваслєйка у тамбовській області.

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За даними Повітряних Сил України, радіотехнічні війська зафіксували понад 80 повітряних цілей. Оборону здійснювали зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ) та мобільні вогневі групи Повітряних Сил і Сил оборони України.

У результаті протиповітряного бою було знищено дві ракети «Кинджал» над Київщиною та 32 ворожих дронів у Миколаївській, Київській, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській, Полтавській і Харківській областях.

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На Харківщині зафіксовано кілька влучань ворожих дронів, один з трьох «Кинджалів» вразив район аеродрому Старокостянтинів у Хмельницькій області.

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Також, у різних регіонах України втрачено 37 російських безпілотників, ймовірно, через активну роботу РЕБ.

Нагадаємо, в окупованому Криму цієї ночі також було неспокійно. Українські безпілотники атакували аеродром «Саки» та нафтобазу у Феодосії. У Новофедорівці пролунало 7 вибухів, також було чути стрілянину. А феодосійський нафтопереробний термінал є найбільшим у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів. Усього на півострові два такі термінали, другий розташований у Севастополі.

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