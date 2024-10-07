Вночі безпілотники атакували аеродром та нафтобазу в Криму, виникла пожежа

В ніч на 7 жовтня у тимчасовому окупованому Криму пролунали вибухи. На одному з аеродромів виникла пожежа.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

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Зокрема, про перші вибухи стало відомо о пів на першу. Згідно з інформацією Telegram-каналів, в районі аеродрому «Саки» в Новофедорівці пролунало 7 вибухів, також було чути стрілянину.

Крім того, вибухи було чутно і в Сімферопольському районі. Деякі канали писали, що до тимчасово окупованого міста Сімферополь летять БпЛА.

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Згодом стало відомо, що безпілотники атакували феодосійську нафтобазу в Криму, там спалахнула пожежа.

За словами місцевих жителів (підписників російських каналів), у Феодосії близько 4:30 пролунали кілька потужних вибухів, після чого почалася пожежа.

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Так звана «влада» підтвердила інформацію, але за їхньою версією, сталося «загоряння».

«Загоряння на феодосійській нафтобазі. Працюють розрахунки МНС. Жертв і постраждалих немає. У Феодосії виїхав віце-прем'єр Ігор Михайличенко», — написав «радник голови Криму» Крючков з посиланням на «главу адміністрації Феодосії» Ігоря Ткаченка.

Пізніше Telegram-канал ASTRA уточнив, що нафтобаза, що горить у Феодосії — це АТ «Морський нафтовий термінал», який раніше вже атакували безпілотники.

Так, у березні 2024 року на територію нафтобази впали відразу 4 безпілотника. Внаслідок атаки був пошкоджений магістральний трубопровід перекачування палива, виникла пожежа. Тоді з нафтобази евакуювали працівників. В той раз на ліквідацію пожежі пішло півтори години.

Зазначимо, що феодосійський нафтопереробний термінал є найбільшим у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів. Усього на півострові два такі термінали, другий розташований у Севастополі.

Вранці так званий «глава» Феодосії Ігор Ткаченко повідомив, що «у зв'язку з подією на нафтобазі перекрито рух транспорту на вул. Геологічній і вул. Федька від перехрестя з керченською трасою до району автовокзалу».

Тим часом у Генштабі ЗСУ підтвердили, що Сили оборони уразили черговий важливий об’єкт російських загарбників

«Сьогодні вночі завдано успішного удару по морському нафтовому терміналу противника, що в тимчасово окупованій Феодосії АР Крим. В районі об’єкту зафіксовано займання. Наслідки ураження уточнюються», — йдеться у повідомленні.

Завдання виконано підрозділами ракетних військ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України.

Нагадаємо, наприкінці вересня безпілотники атакували нафтобазу у Краснодарському краї рф. Також був атакований арсенал в Октябрському Тверської області.

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