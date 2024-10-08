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Події

Припускають самогубство: знайдено мертвим ще одного екскандидата у мери Кривого Рогу

15:34 8 жовтня 2024
Дмитро Шевчик

У Дніпропетровській області, де нещодавно затримали двох колаборантів, у селищі Кудашівка 8 жовтня було виявлено тіло колишнього кандидата у мери Кривого Рогу Дмитра Шевчика. На місці працює поліція, пише LIGA.net із посиланням на джерело.

За інформацією криворізького видання СВОЇ, Шевчик міг застрелитися.

Нагадаємо, що Шевчик був колишнім генеральним директором Центрального гірничо-збагачувального комбінату (ЦГЗК) групи «Метінвест». Він також балотувався на посаду мера Кривого Рогу у 2020 році від партії «Слуга народу». Шевчик керував одним із найбільших виробників залізорудної сировини в Україні та був відомий своєю діяльністю у гірничо-металургійній сфері.

У серпні 2021 року мера Кривого Рогу Костянтина Павлова, якому на виборах і поступився Шевчику, знайшли мертвим на порозі власного будинку. Трагедія сталася за дивних обставин .

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