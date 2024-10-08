Припускають самогубство: знайдено мертвим ще одного екскандидата у мери Кривого Рогу

У Дніпропетровській області, де нещодавно затримали двох колаборантів, у селищі Кудашівка 8 жовтня було виявлено тіло колишнього кандидата у мери Кривого Рогу Дмитра Шевчика. На місці працює поліція, пише LIGA.net із посиланням на джерело.

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За інформацією криворізького видання СВОЇ, Шевчик міг застрелитися.

Нагадаємо, що Шевчик був колишнім генеральним директором Центрального гірничо-збагачувального комбінату (ЦГЗК) групи «Метінвест». Він також балотувався на посаду мера Кривого Рогу у 2020 році від партії «Слуга народу». Шевчик керував одним із найбільших виробників залізорудної сировини в Україні та був відомий своєю діяльністю у гірничо-металургійній сфері.

У серпні 2021 року мера Кривого Рогу Костянтина Павлова, якому на виборах і поступився Шевчику, знайшли мертвим на порозі власного будинку. Трагедія сталася за дивних обставин .

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