Наводили ракети на Дніпропетровщину: СБУ затримала двох агентів фсб

На Дніпропетровщині, мешканці якої щодня витримують артилерійські, дронові та ракетні удари ворога, СБУ затримала ще двох коригувальників фсб.

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Виявилося, що затримані входили до складу агентурної мережі фсб, яку викрили у серпні цього року. Тоді контррозвідники СБУ викрили 6 учасників ворожого осередку, що коригували ракетно-дронові атаки росії по регіону. Основними цілями ворога були об’єкти військової та критичної інфраструктури.

Наразі встановлено місцезнаходження і затримано ще двох агентів цієї групи, повідомили у прес-центрі СБУ.

Ними виявилися 56-річний керівник охорони одного з місцевих підприємств та 48-річна безробітна жінка, яка проживала у передмісті Дніпра.

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Затримана фігурантка

Агенти діяли окремо один від одного, але «замикалися» на спільного російського куратора, що координував підривну діяльність усієї мережі.

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За його вказівкою фігуранти готували координати для повітряних ударів по локаціях Сил оборони та об’єктах Укрзалізниці, які задіяні у переправленні бойової техніки та боєприпасів на фронт. Також зловмисники відслідковували маршрути руху військових колон ЗСУ у напрямку передової. Щоб отримати розвіддані ворожі поплічники об’їжджали вулиці обласного центру та прилеглих територій, де фіксували «потрібні» об’єкти, а в подальшому готували «звіти», які відправляли фсб у вигляді геолокацій потенційних цілей з їх детальним описом.

Контррозвідники СБУ затримали обох фігурантів за місцями проживання. Під час обшуку у них вилучено мобільні телефони із доказами злочинної діяльності.

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На даний момент слідчі Служби безпеки повідомили агентам про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Принагідно нагадаємо про нещодавнє оголошення затримання на Вінниччині агента рф, який «сідав на хвіст» колонам ЗСУ, щоб дізнатися їхні маршрути і скоригувати ворожі удари.

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