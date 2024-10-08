Одним з перших привітав Зінченко: найдорожчий футболіст в історії АПЛ став батьком (фото)

Віцечемпіон Євро-2020 у складі збірної Англії, зірковий футболіст збірної Англії Джек Гріліш, який свого часу купив особняк за 6,65 млн доларів, вперше став батьком.

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Кохана 29-річного футболіста Саша Еттвуд, з якою півзахисник зустрічався зі шкільної лави, народила йому дочку Мілу Роуз.

Пара поділилася фотографією малечі, що стискає палець, зі словами «Міла Роуз Гріліш 27/09/24», що дозволяє припустити, що дівчинка народилася наприкінці вересня.

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Джека та його кохану вже привітали у соцмережах колишні одноклубники Гріліша Деклан Райз, Габріель Агбонлахор, Росс Барклі, а також Олександр Зінченко, який відіграв з Грілішем один сезон у «МанСіті». «Вітаю вас обох, брате», — написав Олександр у соцмережі.

Нагадаємо, що в 2021 році «Манчестер Сіті» заплатив «Астон Віллі» за Гріліша 139 млн доларів, що зробило його найдорожчим футболістом в історії англійської прем'єр-ліги. У футболці колишнього клубу Олександра Зінченка Джек став триразовим чемпіоном Англії, а також виграв Кубок Англії, Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА та клубний чемпіонат світу.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що ще до переходу в «Манчестер Сіті» Джек Гріліш п'яним розбив свою машину.

Фото ФК «Манчестер Сіті», Instagram

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