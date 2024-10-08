40.98 / 41.50 45.12 / 45.77
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Одним з перших привітав Зінченко: найдорожчий футболіст в історії АПЛ став батьком (фото)

18:50 8 жовтня 2024
Джек Гріліш з Сашою Еттвуд

Віцечемпіон Євро-2020 у складі збірної Англії, зірковий футболіст збірної Англії Джек Гріліш, який свого часу купив особняк за 6,65 млн доларів, вперше став батьком.

Кохана 29-річного футболіста Саша Еттвуд, з якою півзахисник зустрічався зі шкільної лави, народила йому дочку Мілу Роуз.

Пара поділилася фотографією малечі, що стискає палець, зі словами «Міла Роуз Гріліш 27/09/24», що дозволяє припустити, що дівчинка народилася наприкінці вересня.

РЕКЛАМА

Джека та його кохану вже привітали у соцмережах колишні одноклубники Гріліша Деклан Райз, Габріель Агбонлахор, Росс Барклі, а також Олександр Зінченко, який відіграв з Грілішем один сезон у «МанСіті». «Вітаю вас обох, брате», — написав Олександр у соцмережі.

Нагадаємо, що в 2021 році «Манчестер Сіті» заплатив «Астон Віллі» за Гріліша 139 млн доларів, що зробило його найдорожчим футболістом в історії англійської прем'єр-ліги. У футболці колишнього клубу Олександра Зінченка Джек став триразовим чемпіоном Англії, а також виграв Кубок Англії, Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА та клубний чемпіонат світу.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що ще до переходу в «Манчестер Сіті» Джек Гріліш п'яним розбив свою машину.

Фото ФК «Манчестер Сіті», Instagram

РЕКЛАМА

79

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Використання саморобного спрею

Ванна буде сяяти білизною навіть в темряві: оригінальний спосіб очистки сантехніки

прання

Гель, порошок чи капсули: що найкраще працює для прання

Знаки зодіаку

Прорив у кар'єрі та зміни в особистому житті: яким знакам зодіаку пощастить на тижні 7 — 13 жовтня

Меган Маркл

Хотіла жити поряд з королевою: Меган Маркл вважала Ноттінгем Котедж невідповідним своєму статусу

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту