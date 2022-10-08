Ексодноклубник Зінченка купив шикарний маєток із рибальським озером та винним магазином (фото)

Півзахисник «Манчестер Сіті» та збірної Англії Джек Гриліш, якого брутальним фолом «вирубили» у матчі АПЛ, знайшов собі нове «гніздечко».

Як повідомляє видання The Sun, футболіст вирішив перебратися в новий маєток, «відваливши» за нього 6 млн фунтів стерлінгів (близько 6,65 млн доларів). У будинку є сім спалень, басейн, кімната відпочинку та тренажерний зал, а на території — розкішний сад, рибальське озеро, тенісний корт, майданчик для гольфу, власний вертолітний майданчик та навіть винний магазин.

«Джеку подобаються найкращі речі в житті, і від цього маєтку дійсно захоплює дух. Для нього це мрія. Кожен би пишався таким будинком. Незважаючи на ціну, він відчуває, що покупка вигідна. Цей будинок дає йому все — і якщо він хоче влаштувати масштабну вечірку подалі від сторонніх очей, він може це зробити», — зазначає джерело, описуючи маєток, який вважається одним із найбезпечніших на північному заході Англії.

Додамо, що раніше ексодноклубник українця Олександра Зінченка, за якого «Манчестер Сіті» виклав минулого року 110 млн доларів, проживав разом зі своєю дівчиною Сашею Етвуд в орендованій квартирі в Манчестері, на даху будинку якої було поле для гри в міні-футбол. Пара полюбляє влаштовувати вечірки, на які запрошуються друзі, так що в новому маєтку буде де розгулятися всім присутнім.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що зірковий футболіст «Баварії» Лерой Сане купив розкішну віллу в Голлівуді та став сусідом Джастіна Бібера.

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