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Капитан «Астон Виллы» призвал народ сидеть на карантине, а сам на Range Rover устроил пьяное ДТП (фото)
Капитан английской «Астон Виллы» Джек Грилиш нарушил карантин по коронавирусу и разбил свой Range Rover, хотя за несколько часов до этого призывал всех оставаться дома, сообщает The Sun.
24-летний Грилиш записал видео, в котором попросил всех пореже выходить на улицу из-за пандемии коронавируса. После этого футболист с ирландскими корнями преспокойно отправился в гости к бывшему одноклубнику 33-летнему шотландцу Россу Маккормаку и провел там всю ночь. Предположительно, к футболистам присоединился 38-летний экс-игрок «Лидса» и сборной Северной Ирландии Тони Капальди.
На утро «помятый» Грилиш разбил свой автомобиль стоимостью 89 тысяч евро, врезавшись в две припаркованные машины — серебристый Mercedes C-Class за 35 тысяч евро и синий «Мерс» за 25 тысяч евро. Джек пообещал владельцам пострадавших авто, что оплатит ущерб, однако затем, оставив свои данные, исчез в неизвестном направлении.
«Вечеринка шла всю ночь. Это было невыносимо. Шум ненадолго прекратился, а сразу после 8 утра мы услышали серию сильных ударов, которые долетели до наших квартир», — рассказал сосед Маккормака.
На фото, которые сделали жители дома, Грилиш стоит рядом со своим поврежденным транспортным средством в толстовке с капюшоном, шортах, одном черном тапочке и белой сандалии. Явно всю ночь не чай пили…
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В нынешнем сезоне чемпионата Англии Грилиш провел 26 матчей, в которых забил семь мячей и сделал шесть результативных передач.
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Фото thesun.co, uk, Getty Images
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