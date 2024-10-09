Середа, 9 жовтня, як раз середина того тижня, в якому представникам деяких знаків зодіаку вдасться залишити у минулому невдачі, а іншим — пощастить на роботі чи у коханні.

ВІДЕО ДНЯ

А що саме обіцяє система Таро в цей день всім українцям, розкажуть карти, розклад яких зробили у редакції популярного видання.

Овен — Карта «Колесо Фортуни»

Сьогодні на тебе чекає день змін. Колесо долі зробить оберт, і можливо, ти опинишся перед несподіваними можливостями або випробуваннями. Залишайся гнучким і готовим адаптуватися до нового, адже саме це принесе тобі успіх.

РЕКЛАМА

Телець — Карта «Імператор»

Сьогодні ти будеш сповнений рішучості та сили. Карта «Імператора» підкреслює твої лідерські якості та впевненість у собі. День буде сприятливим для ухвалення важливих рішень, як у роботі, так і в особистому житті. Ти зможеш взяти ситуацію під контроль і встановити порядок.

РЕКЛАМА

Близнюки — Карта «Маг»

Сьогодні твої таланти і вміння будуть потрібні як ніколи. Карта «Маг» радить використовувати свої ресурси і знання для досягнення цілей. Будь упевнений у своїх здібностях і сміливо йди до наміченої мети — у тебе все вийде.



Рак — Карта «Місяць»

РЕКЛАМА

Сьогодні тобі потрібно бути особливо уважним до своїх емоцій та інтуїції. «Місяць» вказує на можливість заплутаних ситуацій або прихованих мотивів навколо тебе. Не довіряй усьому, що бачиш, і слухай внутрішній голос — він підкаже правильне рішення.

Лев — Карта «Сонце»

У цей день на тебе чекає день радості і тріумфу. «Сонце» приносить світло і позитивні енергії, а отже, твої справи йтимуть як по маслу. Це час для нових починань, зустрічей і успіхів. Твоя харизма буде на піку — використовуй це для досягнення цілей.

Діва — Карта «Справедливість»

Сьогодні твоя логіка і чесність допоможуть тобі у вирішенні важливих питань. Карта «Справедливості» говорить про необхідність зважити всі «за» і «проти» перед ухваленням рішення. Це час для того, щоб відновити баланс і справедливість у своєму житті.

Терези — Карта «Закохані»

У цей день на тебе чекають важливі рішення, що стосуються особистих стосунків. Карта «Закоханих» вказує на вибір, який доведеться зробити. Будь уважним до своїх почуттів і постарайся знайти гармонію у стосунках. Важливо прислухатися до свого серця.

Скорпіон — Карта «Смерть»

Сьогодні для тебе — день змін і трансформацій. Карта «Смерті» говорить про те, що щось у твоєму житті добігає кінця, щоб поступитися місцем новому. Не бійся змін, адже вони принесуть тобі звільнення і зростання. Залиш минуле позаду і рухайся вперед.

Стрілець — Карта «Блазень»

Сьогодні перед тобою відкриються нові горизонти. Карта «Блазня» говорить про початок нового шляху і можливість ризикнути. Цей день може принести несподівані пропозиції або пригоди. Будь відкритий до нового і не бійся вийти за рамки звичного.

Козоріг — Карта «Вежа»

Сьогодні може статися несподівана подія, яка змінить твої плани. Карта «Вежі» вказує на руйнування старих основ, але не лякайся — це можливість побудувати щось нове і краще. Важливо залишатися гнучким і приймати зміни як частину зростання.

Водолій — Карта «Зірка»

У цей день тебе супроводжуватимуть удача і натхнення. Карта «Зірки» говорить про надію, нові ідеї та духовний підйом. Ти можеш отримати важливе осяяння або підтримку, яка допоможе тобі реалізувати свої мрії. Цей день сприятливий для планування і постановки цілей.

Риби — Карта «Жриця»

Сьогодні ти відчуєш, що твоя інтуїція стає особливо сильною. Карта «Жриці» закликає довіритися внутрішньому знанню і уважно прислухатися до себе. Не поспішай із рішеннями — дай собі час розібратися в тому, що відбувається, і відповідь прийде сама собою.

Також пропонуємо до Вашої уваги розклад на 9 жовтня від професійної тарологині.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, для яких знаків зодіаку жовтень буде особливо вдалим, і стане місяцем, в якому здійсняться всі мрії.

36

Читайте нас у Facebook