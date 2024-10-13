Окупанти пішли на зухвалий штурм на Харківському напрямку: в Нацгвардії розповіли, чим все закінчилось

Росіяни здійснили незвичайний штурм на Харківському напрямку, використавши бронетехніку. Але бійці Нацгвардії все одно зупинили окупантів.

Про це розповів командуючий Нацгвардії Олександр Півненко.

ВІДЕО ДНЯ

«Противник ризикнув піти у зухвалий штурм на Харківському напрямку, але не вийшло. Бронетехніку на цій ділянці фронту росіяни використовують не часто. Цього разу пішли вперед під прикриттям БМП», — сказав Півненко.

За словами генерала, аеророзвідники бригади «Спартан» миттєво відреагували та влучними ударами FPV-дронів та скидами зупинили окупантів.

РЕКЛАМА

Також Півненко повідомив, що протягом доби гвардійці по лінії фронту знищили:

1 танк;

4 БМП;

8 одиниць автомобільної техніки;

2 склади БК;

2 БПЛА.

Зазначимо, що за минулу добу на фронті відбулося 186 бойових зіткнень. Рашисти активно штурмують відразу на кількох напрямках. Зокрема, за даними Інституту вивчення війни, російські окупанти в Україні нещодавно просунулися поблизу Куп'янська, Донецька та Роботиного. Воїни ЗСУ тримають оборону на Покровському напрямку.

РЕКЛАМА

198

Читайте нас у Facebook