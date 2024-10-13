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Україна

Окупанти пішли на зухвалий штурм на Харківському напрямку: в Нацгвардії розповіли, чим все закінчилось

16:51 13 жовтня 2024
Оператор FPV-дрона

Росіяни здійснили незвичайний штурм на Харківському напрямку, використавши бронетехніку. Але бійці Нацгвардії все одно зупинили окупантів.

Про це розповів командуючий Нацгвардії Олександр Півненко.

«Противник ризикнув піти у зухвалий штурм на Харківському напрямку, але не вийшло. Бронетехніку на цій ділянці фронту росіяни використовують не часто. Цього разу пішли вперед під прикриттям БМП», — сказав Півненко.

За словами генерала, аеророзвідники бригади «Спартан» миттєво відреагували та влучними ударами FPV-дронів та скидами зупинили окупантів.

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Також Півненко повідомив, що протягом доби гвардійці по лінії фронту знищили:

  • 1 танк;
  • 4 БМП;
  • 8 одиниць автомобільної техніки;
  • 2 склади БК;
  • 2 БПЛА.

Зазначимо, що за минулу добу на фронті відбулося 186 бойових зіткнень. Рашисти активно штурмують відразу на кількох напрямках. Зокрема, за даними Інституту вивчення війни, російські окупанти в Україні нещодавно просунулися поблизу Куп'янська, Донецька та Роботиного. Воїни ЗСУ тримають оборону на Покровському напрямку.

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