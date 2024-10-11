Кількість штурмів зросла: ворог відновив активність на Придніпровському напрямку

Російські окупаційні війська, які після захоплення Вугледара ведуть бойові дії в іншому місті — Торецьку, відновили атаки на Придніпровському напрямку.

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Так, за добу, що минула, зафіксовано п'ять штурмів на Херсонському та два штурми на Запорізькому напрямках., повідомляють Сили оборони півдня України.

«З початку тижня ворог відновив атакувальні дії на Придніпровському напрямку. Сили оборони півдня України на Херсонщині відбили 29 штурмів», — йдеться у повідомленні.

Окупанти також продовжують артилерійські обстріли, завдають авіаційних ударів, застосовують ударні дрони різних типів, ведуть аеророзвідку.

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Тільки за добу, що минула, загарбники застосували 318 FPV-дронів, а з ударних безпілотників було скинуто 428 осколкових боєприпасів.

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За добу окупанти втратили на півдні України 59 солдатів, а також 25 одиниць техніки: 6 одиниць автомобільної техніки; 6 гаубиць; 3 міномети; 4 дрони (3-ZALA, 1-Supercam); камеру спостереження; 3 мотоцикли; 2 човни.

Сили оборони України уразили два бліндажі, п'ять місць зберігання боєприпасів, місце зльоту дронів, спостережний пункт та вогневу позицію.

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Придніпровський напрямок фронту — це території Херсонської області, де точаться бойові дії. Умовна лінія розмежування проходить по річці Дніпро, яка розділяє Херсонську область на правобережну (контролює Україна) та лівобережну (контролюють окупанти) частини.

За даними Генштабу ЗСУ, росія втратила з лютого 2022 року вже понад 666 тисяч своїх солдатів. Крім того, українські воїни знищили тисячі одиниць техніки противника. Серед знищеної техніки не лише артилерія чи танки, а також літаки, вертольоти, кораблі та підводний човен. А новий генсек НАТО Марк Рютте називає трохи меншу цифру втрат армії рф вбитими та пораненими з початку широкомасштабного вторгнення — 500 тисяч військових.

Фото зі сторінки командування Об'єднаними силами ЗСУ у соцмережах

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