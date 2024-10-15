Ексхокеїста збірної Фінляндії вбив його чоловік (фото)

Колишній хокеїст молодіжної збірної Фінляндії 29-річний Янне Пухакка, який раніше публічно зізнався, що він гей, убитий у своєму будинку в Еспоо недалеко від Гельсінкі, повідомляє газета Ilta-Sanomat. Раніше батька рекордсмена збірної росії з хокею знайшли мертвим.

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За версією слідства, фінського спортсмена з мисливської рушниці застрелив його чоловік — 66-річний ветеринар з Норвегії Рольф Нордмо. За версією слідства, мотивом для вбивства стало рішення Пухакки про розлучення. Підозрюваного затримано, він визнав свою провину.

Янне та Рольф

Будинок, у якому сталося вбивство

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До речі, у червні пара відзначила 10-річчя стосунків, виставивши спільні фото у мережу.

Зазначимо, що колишній професіональний хокеїст Янне Пухакка, який завершив кар'єру в 2018 році, грав за юнацькі та молодіжні збірні Фінляндії, а також за «Еспоо Блю», «Еспоо Юнайтед», «ТуТо» та французький «Гап». Він бронзовий призер чемпіонату світу-2013 серед гравців до 18 років та автор автобіографічної книги «Поза лавкою».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що хокеїст збірної Норвегії раптово помер у 31 рік.

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Фото is. fi, Instagram

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