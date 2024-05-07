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Спорт

Хокеїст європейської збірної раптово помер у 31 рік

11:29 7 травня 2024
Александер Райхенберг

Хокеїст «Ліллехаммера» та збірної Норвегії, учасник двох чемпіонатів світу і Олімпійських ігор Александер Райхенберг раптово помер у 31 рік, повідомляє офіційний сайт клубу. Причини смерті не уточнюються. Раніше олімпійського чемпіона з хокею знайшли мертвим у ванні.

«Александер був одним із найзнаменитіших гравців «Ліллехаммера» протягом усієї історії, зробивши блискучу професіональну міжнародну кар'єру в Чехії, Швеції та Австрії.

Неймовірно сумно думати, що він ніколи більше не почує шум трибун нашої арени і що ми, присутні на стадіоні, не побачимо гравця з такою широкою посмішкою, чудовою технікою та сильним кидком. Спочивай з миром, 61-й номере", — йдеться у заяві клубу.

Зазначимо, що нападник Райхенберг проводив свій найкращий сезон у кар'єрі, набравши у 41 грі регулярного чемпіонату Норвегії 44 очки.

Крім «Ліллехаммера», хокеїст, у якого залишилися батьки та подруга,
виступав за шведські «Оскарсхамн» та «Ф'єрестад», норвезький «Сторхамар», чеську «Спарту» та один із австрійських клубів.

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У складі збірної Норвегії Райхенберг провів 50 поєдинків та закинув 11 шайб, виступаючи на світових першостях 2017 та 2019 років, а також на Олімпійських іграх-2018.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що легендарний радянський хокеїст провів сім місяців у штучній комі.

Фото ХК «Ліллехаммер»

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