Вийшов з квартири та зник: батька рекордсмена збірної росії з хокею знайшли мертвим

У сім'ї наймолодшого хокеїста та наймолодшого бомбардира в історії збірних Радянського Союзу та росії 18-річного Матвія Мічкова сталася трагедія. Його 51-річного батька знайшли мертвим, повідомляє championat.com.

Андрій Мічков зник ще ввечері 2 квітня. Під час перегляду матчу чемпіонату КХЛ СКА — ЦСКА батько спортсмена вийшов з орендованої квартири в Сочі, сказавши синові, що скоро повернеться. Оскільки незадовго до цього мати хокеїста та його брат пішли до крамниці, Матвій подумав, що тато пішов їм назустріч. Коли ж Мічков-старший не повернувся (його телефон був поза зоною доступу), родичі забили на сполох.

До пошуків батька спортсмена були підключені всі структури міста. Через два дні Андрія Мічкова знайшли мертвим у ставку неподалік його будинку. На тілі батька хокеїста не виявили зовнішніх ознак насильницької смерті. За версією слідства, чоловік мав проблеми із серцем, вийшов до ставка прогулятися, подихати повітрям. Там йому стало погано, внаслідок чого він упав у воду та втопився.

Хокеїст клубу КХЛ «Сочі» Матвій Мічков, контракт якого належить пітерському СКА, вперше висловився про загибель батька.

«Ти був найкращим татом… Я тобою пишаюся і люблю тебе», — написав Мічков у соціальній мережі.

Зазначимо, що Матвій Мічков — один із найталановитіших хокеїстів нового покоління, якому пророкують яскраву кар'єру в НХЛ. У листопаді 2021-го він у віці 16 років 11 місяців і 2 днів у матчі з фінами став наймолодшим гравцем в історії збірних росії та СРСР, а через два дні у поєдинку проти шведів — наймолодшим автором закинутої шайби. Мічков-молодший — чемпіон юнацьких Олімпійських ігор, а також віцечемпіон (і найкращий гравець!) юніорського чемпіонату світу.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що віцечемпіона росії з хокею вбито на війні в Україні.

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