Останнім часом гаманці стали об'єктом підвищеної уваги дизайнерів, які експериментують з формами, розмірами і кольорами. Можливо, це пов'язано з дедалі популярнішою теорією, що гроші люблять особливе до себе ставлення. До речі, нагадаємо про те, що потрібно тримати в гаманці для залучення або збереження багатства.

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У 2024−25 роках у тренді гаманці в так званих софт-відтінках: лавандовому, персиковому, кремовому та м'ятному. М'які, не кричущі тони, до речі, актуальні і в сумках.

Що стосується форми гаманців, як і раніше, фаворитами залишається прямокутна і квадратна. Причина — зручність. Для любителів екстравагантності увійшли в моду асиметричні гаманці.

Як декор актуальні вишивка та аплікація. Але можна обійтися і без них. Сьогодні в аксесуарах на піку популярності естетика простоти й елегантності, лаконічність і мінімалізм.

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Що стосується розмірів, популярності набирають невеликі квадратні гаманці, які можна помістити в кишеню джинсів або піджака. Дуже важливо, щоб гаманець був добре структурований — у ньому мають бути відділення для купюр, банківських карток і монет.

Додамо трохи містики і нагадаємо, що не можна викидати сумку або гаманець. З давніх часів ці аксесуари символізують фінансовий добробут і зберігають у собі енергію, яка притягує гроші. Викинувши їх, можна зіткнутися з проблемами, пов'язаними з грошима.

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Фото з альбому Ольги Сметанської

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