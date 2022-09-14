Легко наводиться псування: які речі у жодному разі не можна викидати з дому

Багато українців знають, що будинок не потрібно перевантажувати речами, які вже втратили свою актуальність та яким навряд чи буде знайдено застосування у найближчому майбутньому.



Професійні організатори простору рекомендують позбавити таких речей, щоб вдихнути у житло позитивну енергію.

Але, як виявилося, існують правила, яких необхідно дотримуватись, щоб не з'явилися якісь життєві проблеми. Про це пише сайт телеканалу СТБ.



Не можна в жодному разі викидати сумку чи гаманець. З давніх-давен ці аксесуари символізують фінансовий добробут й зберігають у собі енергію, яка притягує гроші. Викинувши їх, можна зіткнутися з проблемами, пов'язаними з грошима. А тому, хто їх візьме, перейде все везіння колишнього хазяїна. Краще закопати їх у землю неподалік молодого дерева й тоді можна сміливо носити з собою інше портмоне або сумку.



До хліба з давніх-давен ставилися дбайливо та з повагою. Його не можна викидати, інакше сім'я ніколи не буде ситою. Якщо він з якоїсь причини зіпсувався, варто його віддати якійсь тварині.



Як свідчать давні прикмети, викинута спідня білизна може залучити різні сварки та розбіжності у сімейне життя. Може дійти до розлучення. Щоб цього не сталося, варто її порвати чи спалити.



На дитячий одяг легко наводиться псування, чим і користуються різні чаклуни чи недоброзичливці. Тому його краще віддати нужденним дітям у притулках.



Через різні фотографії також можна навести псування того, хто на них зображений. Якщо людині необхідно позбавитися фото, тоді найкраще його просто спалити.



Віник чи швабра, за переказами, належали відьмам та домовим. Їх можна викидати, але на далекій відстані від будинку. Тоді вся погана енергія піде разом з викинутим предметом.



Раніше «ФАКТИ» розповідали, чому не можна віддавати старий одяг та взуття навіть нужденним.

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