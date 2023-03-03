Що потрібно тримати у гаманці для того, щоб залучити чи зберегти багатство

Щоб залучити у своє життя багатство й достаток, необхідно знати, що має лежати в гаманці та чого там не повинно бути.

Про це розповідає сайт «Сім'я і дім».

Для залучення багатства краще покласти у гаманець каміння. Камені є втіленням стихії феншуй. Найкраще носити каміння зеленого та чорного кольорів — воно допоможе притягнути багатство та достаток. Вибирати варто камені невеликих розмірів й зберігати їх у затишній кишеньці гаманця.

Срібло також є символом багатства та достатку. Воно допомагає притягувати гроші, наче магнітом. Саме тому у гаманці необхідно завжди носити срібну монету.

Добре впливають на добробут великі банкноти. Вони допомагають притягувати ще більше грошей, але потрібно звертати увагу на те, щоб усі банкноти були не потертими, а новими. Чим більшим буде номінал, тим краще це вплине на багатство.

Рис є продуктом, який символізує достаток та гарний прибуток. Вважається, що він допомагає знижувати витрати. Бажано носити в гаманці 21 зернятко рису. Іноді варто змінювати їх, щоби притягнути свіжу енергію.

Залучити гроші можна і морською сіллю. Для цього потрібно взяти сіль, насипати її в нейлоновий папір і помістити в одному з відділів гаманця. Вона вбере негативну енергію та допоможе залучити ще більше грошей.

Разом з тим є речі, які не можна зберігати в гаманці.

Гроші, що вийшли з обігу, не варто зберігати у своєму гаманці, бо вони вже не мають попиту і несуть у собі лише негативну енергію. Не рекомендується зберігати гроші, які порвалися чи мають непрезентабельний вигляд — від них також походить негативна енергія.

Чеки вказують на те, що гроші вже було витрачено. Вони лише відштовхують їх, а чи не притягують. Крім того, вони створюють додаткове сміття. Найкраще непотрібні квитанції викидати відразу, а ті, які будуть потрібні, зберігати в якомусь іншому місці.

Квитанції про оплату рахунків зовсім не слід класти в гаманець, бо вони відштовхуватимуть гроші. Їх краще носити у сумці або в її кишеньці.

Будь-які карти, які вже прострочені, потрібно одразу ж викидати, а не зберігати у гаманці. Вони лише залучатимуть негативну енергію.

Те саме стосується великої кількості кредитних карток. Їх не рекомендують носити у гаманці, тому що від них теж виходить негативна енергія. Краще зберігати в гаманці дебетові картки.

Поганою вважається звичка носити у своєму гаманці лікарські засоби. Вони також, як і порвані купюри, притягують негатив. Краще складати таблетки в спеціальний гаманець або кишеню сумки.

Особливу увагу слід звертати і на зовнішній вигляд гаманця. Старого і пошарпаного краще позбутися, адже він тільки відштовхуватиме грошовий потік і притягуватиме негативну енергію.

Не рекомендується зберігати гаманець порожнім. У ньому обов'язково має бути хоч якась купюра, хай навіть найменшого номіналу. Те саме стосується і монет.

Раніше ми розповідали, які знаки на долоні обіцяють людині багатство.

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