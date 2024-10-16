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Спорт

Мессі випустив свій парфум і вразив результативністю у матчі Кубка Америки (фото, відео)

10:02 16 жовтня 2024
Ліонель Мессі

Легендарний нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі, який завоював восьмий у кар'єрі «Золотий м'яч», став головним героєм відбірного матчу ЧС-2026 проти Болівії (6:0).

Форвард «Інтер Маямі» оформив хет-трик і віддав дві результативні передачі, дозволивши аргентинцям із 22 очками зберегти лідерство у відбірній групі.

До речі, «трюк з капелюхом» допоміг 37-річному форварду зі 112 голами обійти іранця Алі Даєї (110 м'ячів) у списку найкращих бомбардирів національних команд та вийти на друге місце. Вище лише португалець Кріштіану Роналду — 133 точні удари.

Крім того, Мессі став першим футболістом, який оформив три хет-трики у кваліфікації ЧС у зоні Південної Америки (до цього Лео по три рази засмучував Болівію та Еквадор).

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До речі, 10 жовтня Ліонель запустив свою лінійку парфуму — Messi Fragrances. Першим ароматом став Leo Messi Eau De Parfum, за 100 мілілітрів якого доведеться заплатити 105 доларів.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Мессі зворушливо відреагував на рішення легенди піти з футболу.

Фото Х All About Argentina

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