«М'яч нудьгуватиме за тобою»: Мессі відреагував на рішення легенди піти з футболу (фото, відео)

Легендарний чемпіон світу та Європи з футболу, ексгравець «Барселони» та збірної Іспанії Андрес Іньєста, якому платили божевільні гроші в Японії, зі сльозами оголосив у соцмережах про завершення кар'єри у 40 років. Останнім клубом півзахисника був «Емірейтс» з ОАЕ, а раніше іспанець виступав за японський «Віссел Кобе».

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, що найтитулованіший в історії іспанський футболіст Іньєста (37 трофеїв!) — чемпіон світу, дворазовий чемпіон Європи у складі збірної Іспанії (131 матч, 13 м'ячів), дев'ятиразовий чемпіон Іспанії, шестиразовий володар Кубка Іспанії та чотириразовий переможець Ліги чемпіонів у футболі Барселони".

На рішення колишнього одноклубника відреагував нападник «Інтер Маямі» Ліонель Мессі.

РЕКЛАМА

«Один із найчарівніших товаришів і один із тих, з ким найбільше подобалося грати. М'яч нудьгуватиме за тобою. І ми також! Бажаю тобі всього найкращого, феномене», — написав Лео в соцмережах.

Додамо, що у шлюбі Анною Ортіс у Іньєсти народилися п'ятеро дітей — 13-річна Валерія, 9-річний Паоло Андреа, 7-річна Сієна, 5-річний Ромео та однорічна Олімпія.

РЕКЛАМА

Андрес Іньєста з дружиною та дітьми

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у «Барселоні» оригінально пошанували легендарного Іньєсту, який провів у клубі 16 років.

РЕКЛАМА

Фото ФК «Барселона», Instagram

37

Читайте нас у Facebook