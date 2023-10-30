Феноменальний Ліонель Мессі завоював восьмий у кар'єрі «Золотий м'яч» (відео)

У понеділок, 30 жовтня, у театрі «Шатле» в Парижі відбулася 67-а за ліком церемонія вручення найпрестижнішої індивідуальної нагороди у світовому футболі — «Золотого м'яча» (Ballon d'Or), який з 1956 року присуджується виданням France Football. Цього разу п'ятиразового володаря почесного трофея, португальця Криштіану Роналду, не виявилося навіть серед 30 претендентів на нагороду, що сталося вперше з 2003 року.

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За підсумками голосування, в якому взяли участь провідні журналісти з усього світу, володарем «Золотого м'яча» восьмий (!) раз в історії став чемпіон світу-2022 феноменальний Ліонель Мессі, якому не завадив завоювати індивідуальну нагороду навіть переїзд за океан та провал з «Інтер Маямі» в регулярному чемпіонаті MLS (команда Лео та українця Сергія Кривцова не змогла пробитися до плей-оф).

Привітати батька із завоюванням чергового індивідуального трофею піднялися на сцену його сини. Вийшло дуже зворушливо…

Повністю список топ-30 «Золотого м'яча» виглядає так:

1. Ліонель Мессі («Інтер Майамі», Аргентина);

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2. Ерлінг Холанд («Манчестер Сіті», Норвегія);

3. Кіліан Мбаппе («ПСЖ», Франція);

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4. Кевін Де Брюйне («Манчестер Сіті», Бельгія);

5. Родрі («Манчестер Сіті», Іспанія);

6. Вінісіус Жуніор («Реал», Бразилія);

7. Хуліан Альварес («Манчестер Сіті», Аргентина);

8. Віктор Осімхен («Наполі», Нігерія);

9. Бернарду Сілва («Манчестер Сіті», Португалія);

10. Лука Модрич («Реал», Хорватія);

11. Мохамед Салах («Ліверпуль», Єгипет);

12. Роберт Левандовські («Барселона», Польща);

13. Яссін Буну («Севілья» / «Аль-Хіляль», Марокко);

14. Ілкай Гюндоган («Манчестер Сіті» / «Барселона», Німеччина);

15. Еміліано Мартінес («Астон Вілла», Аргентина);

16. Карім Бензема («Реал» / «Аль-Іттіхад», Франція);

17. Хвіча Кварацхелія («Наполі», Грузія);

18. Джуд Беллінгем («Борусія» Дортмунд / «Реал», Англія);

19. Харрі Кейн («Тоттенхем» / «Баварія», Англія);

20. Лаутаро Мартінес («Інтер», Аргентина);

21. Антуан Грізманн («Атлетіко», Франція);

22. Кім Мін Джа («Наполі» / «Баварія», Південна Корея);

23. Андре Онана («Інтер"/"Манчестер Юнайтед», Камерун);

24. Букайо Сака («Арсенал», Англія);

25. Йошко Гвардіол («Лейпциг"/"Манчестер Сіті», Хорватія);

26. Джамал Мусіала («Баварія», Німеччина);

27. Нікола Барелла («Інтер», Італія);

28. Рендал Коло Муані («Айнтрахт» Франкфурт/"ПСЖ", Франція);

29. Мартін Одегар («Арсенал», Норвегія);

30. Рубен Діаш («Манчестер Сіті», Португалія).

Зазначимо, що нагорода, вручена переможцю, була виготовлена в Парижі ювелірним будинком Mellerio dits Meller. Приз складається з двох напівсфер із латуні, встановлений на підставі з піриту та покритий золотим шаром (висота сучасного варіанта — 31 см, ширина — 23 см). Ім'я переможця гравірується на м'ячі. Вартість «Золотого м'яча» — близько 13 тисяч євро.

Жіночий «Золотий м'яч» уперше в кар'єрі виборола півзахисниця «Барселони» та збірної Іспанії Айтані Бонматі. У попередні два роки трофей діставався її одноклубниці та співвітчизниці Алексії Путельяс.

Четвертим в історії володарем нагороди найкращому воротарю світу — премії імені Льва Яшина (у 2019-му трофей дістався Алісону Бекеру з «Ліверпуля», у 2020-му церемонія не проводилася, у 2021-му лауреатом став голкіпер «ПСЖ» Джанлуїджі Доннарумма, а в 2022-му — страж воріт «Реала» Тібо Куртуа) став чемпіон світу у складі збірної Аргентини Еміліано Мартінес.

Визнання в номінації «Найкращий молодий футболіст світу» (до 21 року) удостоївся 20-річний півзахисник «Реала» та збірної Англії Джуд Беллінгем, який своїм «дублем» приніс «вершковим» перемогу в нещодавньому ель класіко проти «Барселони», що отримав нагороду Kopa Trophy з рук ексгравця мадридського клубу Едена Азара, який завершив цього року кар'єру.

Нагороду Герда Мюллера в номінації «Найкращий бомбардир» отримав норвезький форвард «Манчестер Сіті» Ерлінг Холанд.

Приз імені легендарного Сократеса, який присуджується за різноманітну соціальну діяльність, вручав принц Монако Альбер. Нагороду отримав футболіст «Реала» та збірної Бразилії Вінісіус Жуніор, який вкладає величезні кошти та зусилля в удосконалення системи освіти для нижчих верств суспільства на батьківщині, а також є активним борцем із расизмом.

Нагадаємо, що «Золотий м'яч» заснували з ініціативи головного редактора журналу France Football Габріеля Ано, який попросив своїх колег проголосувати за найкращого гравця року в Європі в 1956 році. Першим володарем призу став англієць Стенлі Метьюз.

З того часу вісім разів трофей вигравав аргентинець Ліонель Мессі, п'ять разів — португалець Криштіану Роналду, по три — голландці Йохан Кройфф та Марко ван Бастен, а також француз Мішель Платіні. Приємно, що за 67 років існування «Золотого м'яча» престижна нагорода тричі вручалася українським футболістам: в 1975-му — Олегу Блохіну, в 1986-му — Ігорю Бєланову та в 2004-му — Андрію Шевченку.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер легендарний чемпіон світу та володар «Золотого м'яча» сер Боббі Чарльтон.

Фото Twitter Ballon d'Or

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