Тренера з росії Черчесова оштрафували за неповагу до казахської мови (відео)

Головний тренер збірної Казахстану з футболу росіянин Станіслав Черчесов потрапив у скандал після матчу Ліги націй зі Словенією (0:1) та заплатить штраф.

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На післяматчевій пресконференції до Черчесова звернулися казахською мовою, але екснаставник збірної росії перебив журналіста, який був у футболці «ПСЖ», і запитав: «Ти по-французьки зараз говориш?»

Така поведінка тренера-легіонера, під керівництвом якого збірна Казахстану в чотирьох матчах Ліги націй не здобула жодної перемоги і не забила жодного м'яча (три поразки та нічия), викликала обурення у вболівальників, а міністерство спорту попросило футбольну федерацію провести з Черчесовим роз'яснювальну роботу. Твердження, що це, мовляв, Саламович так пожартував, не пройшло.

«Є помилки, ми лише вчора про це говорили із журналістами. Гумор Черчесова, звісно, виходить за межі. Я особисто переговорив з ним, пояснив актуальність та пріоритет державної мови. Ми провели з ним розмову, роботу. Йому виставлено штраф», — цитує голову Казахстанської федерації футболу Аділета Барменкулова BaigeNews.kz.

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За інформацією ЗМІ, сума штрафу Станіслава Черчесова становила 738 400 тенге (1,5 тисячі доларів).

Нагадаємо, що колишній воротар «Спартака» та збірної росії 61-річний Черчесов до переїзду до Казахстану очолював угорський «Ференцварош», з яким здобув два чемпіонські титули та завоював Кубок країни.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Станіслав Черчесов удостоївся пародії за провал збірної росії на Євро-2020.

Фото kff. kz

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