Звільнення Петракова та три гостьові голи Англії: відеоогляди матчів Ліги націй

У неділю, 13 жовтня, у Лізі націй, де Україна зіграє матч з Чехією, відбулися ще вісім поєдинків у трьох дивізіонах.

Ліга націй. 4-й тур

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Дивізіон В

Група 2

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Фінляндія — Англія — 1:3 (Хосконен, 87 — Гріліш, 18, Александер-Арнольд, 74, Райс, 84).

Греція — Ірландія — 2:0 (Бакасетас, 48, Манталос, 90+1).

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Становище команд: 1. Греція — 12 очок; 2. Англія — 9; 3. Ірландія — 3; 4. Фінляндія — 0.

Група 3

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Казахстан — Словенія — 0:1 (Млакар, 55).

Команда Казахстану зазнала третьої поспіль поразки під керівництвом російського тренера Станіслава Черчесова із загальним рахунком 0:8. «Відправте цього фізрука назад до росії. Він тут взагалі не потрібний», — уже вимагають уболівальники у соцмережах.

Австрія — Норвегія — 5:1 (Арнаутович, 8, 49, з пенальті, Лінгарт, 58, Пош, 63, Грегорич, 71 — Серлот, 39).

Становище команд: 1. Австрія — 7; 2. Норвегія — 7; 3. Словенія — 7; 4. Казахстан — 1.

Дивізіон С

Група 4

Вірменія — Північна Македонія — 0:2 (Міовські, 72, Алімі, 85).

Після невдачі в Єревані екснаставника збірної України Олександра Петракова звільнили з посади головного тренера команди Вірменії. Нагадаємо, що український фахівець очолював збірну із січня минулого року. Під керівництвом 67-річного тренера вірмени провели 18 матчів, у яких здобули 4 перемоги, 4 рази зіграли внічию та зазнали 10 поразок.

Фарерські острови — Латвія — 1:1 (Сьоренсен, 40 — Сітс, 69).

Становище команд: 1. Північна Македонія — 10; 2. Вірменія — 4; 3. Латвія — 4; 4. Фарерські острови — 3.

Дивізіон D

Група 1

Ліхтенштейн — Гібралтар — 0:0. На 90+3-й хвилині вилучено Бента (Гібралтар), а на 90+5-й Гаслер (Ліхтенштейн) не реалізував пенальті.

Становище команд: 1. Гібралтар — 5 (3); 2. Сан-Марино — 3 (2); 3. Ліхтенштейн — 2 (3).

Група 2

Мальта — Молдова — 1:0 (Теума, 87, з пенальті). На 90+5-й хвилині Теума (Мальта) не реалізував пенальті.

Становище команд: 1. Молдова — 6 (3); 2. Мальта — 6 (3); 3. Андорра — 0 (2).

У понеділок, 14 жовтня, у Лізі націй зіграють: дивізіон А — група 2: Бельгія — Франція, Італія — Ізраїль, група 3 — Німеччина — Нідерланди, Боснія і Герцеговина — Угорщина; дивізіон В — група 1: Україна — Чехія, Грузія — Албанія, група 4 — Ісландія — Туреччина, Уельс — Чорногорія; дивізіон С — група 1: Азербайджан — Словаччина, Естонія — Швеція.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що 906-й у кар'єрі гол Кріштіану Роналду допоміг Португалії перемогти в гостях Польщу.

Фото FA

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