Дочка Жозе Моуріньо вийшла заміж: хто став зятем легендарного тренера (фото, відео)

Дочка легендарного футбольного тренера Жозе Моуріньо, якого свого часу викрили в подружній зраді, вийшла заміж, повідомляє The Sun.

28-річна дизайнерка ювелірних виробів Матільда пов'язала себе шлюбом з британським директором агентства нерухомості Денні Гремом. Пара разом уже дев'ять років, а торік оголосила про заручини.

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Весільна церемонія, на якій були присутні близько 300 гостей, відбулася на розкішній фермі вартістю понад 2,5 млн доларів у Сетубалі, що належить Жозе Моуріньо. Самого батька нареченої, який зараз тренує турецький «Фенербахче», можна було побачити усміхненим у винному льоху та забесідою з гостями весілля. До речі, раніше Моуріньо натякав, що якщо в нього народиться онук, він зробить собі пам'ятне татуювання.

Випускниця школи моди Матільда одягла на урочистість білу мереживну сукню з вирізом та відкритими плечима. Наречена доповнила образ діамантовими сережками і зібрала своє довге волосся у гладкий низький пучок. Її новий чоловік виглядав елегантно в класичному чорному костюмі та краватці-метелику. Пару можна було побачити у танці під пісню Браяна Адамса «Літо 69-го»

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Нагадаємо, що у колишнього тренера «Бенфіки», «Порту», «Інтера», «Реала», «Челсі», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхема» та «Роми» 61-річного Жозе Моуріньо, який завоював за кар'єру 26 трофеїв, крім дочки Матільди, ще є 24-річний син Жозе Маріо.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чарівна дружина Ліонеля Мессі затьмарила всіх на «секретному» весіллі своєї молодшої сестри.

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