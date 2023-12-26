Чарівна дружина Мессі затьмарила всіх на «секретному» весіллі своєї молодшої сестри (відео)

Чарівна дружина чемпіона світу з футболу Ліонеля Мессі Антонелла Рокуццо, яка нещодавно переплутала чоловіка з партнером по команді, викликала фурор на весіллі своєї молодшої сестри Карли, яке відгуляли в їхньому рідному аргентинському Росаріо, повідомляє Marca.

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Хоча інформацію про церемонію тримали в секреті, помітне посилення охорони церкви привернуло увагу сусідів, що зібралися навколо загорож. Згодом вони усвідомили можливість того, що це весілля видатної особистості, і хвилювання від зустрічі з Ліонелем Мессі почало зростати. Коли біля церкви з'явилася чарівна Антонелла із синами Тьяго, Матео та Чіро, публіка почала знімати знаменитостей.

При цьому дружина легенди футболу затьмарила всіх своїм розкішним образом. Антонелла одягла на захід виготовлену на замовлення ексклюзивну модель сукні від Joti Harriague з V-подібним розрізом і вирізом на талії, а також вишукані туфлі на високих підборах, а сини гравця «Інтер Маямі» були в однакових білих сорочках, коричневих штанах та білих кросівках.

Ось тільки самого Ліоналя Мессі на вінчанні публіка так і не дочекалася. За неофіційною інформацією, Лео в останній момент скасував поїздку через ажіотаж, що виник. Інакше кажучи, побоявся зірвати сімейний захід.

Щоправда, на закритій вечірці легенда футболу все ж таки привітав молодих. Спільним фото з Мессі поділилися в соцмережах члени гурту Los Totora, які розважали цього вечора гостей.

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«Ми бажаємо всім вам прекрасного Різдва разом із вашою родиною. Разом з нами Санта-Клаус увімкнув 10 і подарував нам цей чудовий подарунок. Спасибі Карлі та Дамі за запрошення, нехай ви будете дуже щасливі. І вам, Лео та Анто, дякуємо за вашу скромність і простоту», — йдеться в офіційному акаунті Los Totora в Instagram.

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До речі, про молодшу сестру Антонелли Рокуццо відомо, що Карла навчалася у Національному університеті Росаріо на хірурга, і останнім часом працює за фахом у США. Там дівчина й зустріла свого судженого Даміана Ванзані, який, до речі, також хірург.

Дружина Мессі (ліворуч) із сестрою Карлою

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в Аргентині обстріляли магазин дружини Ліонеля Мессі.

Фото із соцмереж

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