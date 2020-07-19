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Спорт

Жозе Моуриньо уличили в супружеской измене (фото)

14:56 19 июля 2020
Жозе Моуриньо

Титулованный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо, в семье которого на Рождество случилась беда, «спалился» в прошлое воскресенье после победного матча АПЛ с «Арсеналом». Прямиком со стадиона женатый 57-летний португалец отправился в дом 43-летней блондинки Прю Картер-Робинсон. Как сообщает The Sun, Жозе, приехавший в гости на Audi 4×4, был в той же одежде, что и на игре. Держа в руках пакет с гостинцами, Моуриньо в защитной маске, кепке и солнцезащитных очках направился прямо в дом стоимостью 1,6 млн евро.

По информации британских СМИ, бывшая сотрудница IBM Прю водит Mersedes за 65 тысяч евро, а еще может похвастаться сумочкой Chanel и часами Rolex. Она знакома с португальцем еще со времен его работы в «Реале».

В прошлом году пару, которой приписывают роман, заметили на совместном отдыхе на пляже в Катаре (там тренер работал на ближневосточном спортивном канале BeInSports). Именно у моря журналисты застали Особенного в компании своего давнишнего приятеля Рикардо Формозиньо и светловолосой девушки.

Отметим, что Моуринью, который только за разрыв контракта с «МЮ» в 2018 году получил 16,5 млн евро, женат на Матильде Моуриньо, с которой вместе более 30 лет. У пары — двое взрослых детей.

Жозе с женой Матильдой

Кстати, слухи о проблемах в семье Моуриньо появились после того, как тренер возглавил «Манчестер Юнайтед» в 2016 году. Работая в клубе, португалец жил в отеле «Лоури» в Манчестере, в то время как его семья проживала в лондонском особняке.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что экс-футболист «Шахтера» Чиприан Марика попал в громкий секс-скандал.

Фото thesun.co.uk

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