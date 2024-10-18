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Спорт

Футболіст «Шахтаря» приголомшений результатом ДНК-тесту: у його доньки інший біологічний батько

13:35 18 жовтня 2024
Інгрід Ліма та Вінісіус Тобіас

Бразильський захисник «Шахтаря» Вінісіус Тобіас, який грав на правах оренди за другу команду мадридського «Реала», з жахом дізнався, що не є біологічним батьком доньки, яку тиждень тому народила його дівчина Інгрід Ліма, повідомляє Terra.

Матір дитини опублікувала в соцмережах пост, у якому оголосила результати ДНК-тесту.

«Ми з Вінісіусом якийсь час не були разом. За цей час я мала стосунки з кимось іншим, він теж. Ми обоє продовжували жити своїм життям. Тим часом з'явилася Майте. Ми вирішили зробити ДНК-тест, і Майте не є дочкою Вінісіуса. Я щиро прошу вас припинити нападати на нього. Ми вже сіли та мирно обговорили це», — повідомила Інгрід.

Пікантності ситуації додає той факт, що 20-річний Вінісіус Тобіас вже витатуював ім'я новонародженої Майте на своєму тілі.

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Нагадаємо, що правий захисник Вінісіус Тобіас взимку 2022-го перейшов до «Шахтаря» з «Інтернасьоналя» за 6 млн євро, але після повномасштабного вторгнення росії залишив Україну і два сезони виступав за другу команду «Реала», встигнувши провести один поєдинок за основний склад Королівського клубу. Повернувшись до «Шахтаря», футболіст уже зіграв за донеччан 5 матчів і віддав дві гольові передачі.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дружина футболіста «Шахтаря» та збірної України звинуватила чоловіка у зраді.

Фото Instagram

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