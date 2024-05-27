Дружина футболіста «Шахтаря» та збірної України звинуватила чоловіка у зраді (фото)

Анна Зубкова, дружина футболіста «Шахтаря» та збірної України Олександра Зубкова, який потрапив до складу команди Сергія Реброва для підготовки до Євро-2024, у сторіс в Instagram звинуватила чоловіка у зраді.

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«Казочка про те, що є вірні чоловіки, виявилася просто казочкою. І мій зрадив) смішно) Дізналася випадково)», — написала ошукана дружина.

«Офіційно. Дозволяю чоловікам висилати мені квіти на похорон шлюбу. Мені було дуже неприємно. І все, що я хотіла, — щоб у мене не було шляху назад, до збереження цього шлюбу. Я знаю, що багато жінок прощають зради. Але я просто не хочу, щоб я мала шлях назад. Я просто не хочу. Я не можу. Я дуже прошу не займатися цькуванням», — додала Зубкова.

Анна також опублікувала скріншоти листування багаторазового чемпіона України та Угорщини Зубкова з передбачуваною коханкою, а також історію пошуку в телефоні, де гравець шукав «осіб зі зниженою соціальною відповідальністю». При цьому дружина Олександра написала, що якщо ці сториси зникнуть, це означає, що її змусили їх вилучити (так у результаті і сталося).

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Зазначимо, що стосунки у пари почалися у 2017 році (Анна закінчила Харківський національний фармацевтичний університет і деякий час працювала в лабораторії). Влітку 2019-го Олександр зробив коханій пропозицію біля Ейфелевої вежі в Парижі, а у жовтні пара відгуляла весілля у київському ресторані «Прага». У січні 2021-го у родині Зубкових народилася дочка Софія.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дружина ексфутболіста збірної України заявила на камеру, що зраджувала чоловіка з Алієвим.

Фото Instagram

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