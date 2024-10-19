Зірка тенісу Марія Шарапова знялася для відомого модного журналу: яскраві фото

Експерша ракетка світу, знаменита тенісистка 37-річна Марія Шарапова, яка народила мільйонеру сина, з'явилася на обкладинці відомого голландського журналу Numéro.

ВІДЕО ДНЯ

«Ми раді представити Марію Шарапову як одну із зірок обкладинки нашого нового номера „Одісея“. Марія втілює менталітет чемпіона у всіх починаннях. Її знаменита кар'єра включає п'ять титулів „Великого шолома“, перемоги в одинарному розряді на всіх чотирьох великих турнірах та „срібло“ Олімпійських ігор. Після відходу з тенісу Шарапова плавно перейшла на ролі активного засновника, генерального директора, інвестора та матері», — підписано публікацію журналу про моду Numéro у соцмережах.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Зазначимо, що росіянка Марія Шарапова (її зріст — 188 см), яка свого часу відбула 15-місячну дискваліфікацію за застосування допінгу, переможниця п'яти турнірів «Великого шолома» в одинарному розряді. Вона — одна з 10 жінок-тенісисток в історії, хто має так званий «кар'єрний шолом» (виграла всі турніри «Великого шолома», але в різні роки).

За свою 15-річну кар'єру тенісистка, що живе в США, заробила понад 300 мільйонів доларів, з яких призові за виступи на корті становлять лише десяту частину, а решта — результат видатної роботи зі спонсорами.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Марія Шарапова оголосила про завершення кар'єри.

Фото Numero

173

Читайте нас у Facebook