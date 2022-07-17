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Спорт

Марія Шарапова народила сина мільйонеру: перші фото малюка

16:19 17 липня 2022
Марія Шарапова та Александр Гілкс

Колишня найсильніша тенісистка світу 35-річна Марія Шарапова, яка у квітні оголосила про вагітність, стала мамою. На своїй сторінці в Instagram володарка кар'єрного «Великого шолома» повідомила, що вона та її наречений британський мільйонер Александр Гілкс стали батьками ще 1 липня. Марія опублікувала фото із сином, якому дали ім'я Теодор.

«Найпрекрасніший, інтригуючий та корисний подарунок, про який наша маленька сім'я лише могла мріяти», — підписала зворушливий знімок російська тенісистка.

Також Шарапова розмістила знімок Гілкса з їхнім немовлям. «З днем народження, тату ведмежатка (використала емодзі. — Авт.)», — написала Марія.

Зазначимо, що ще 10 липня Шарапова вперше натякнула фанатам, що стала мамою: спортсменка змінила статус у соцмережах і додала туди емодзі з ведмежатком.

Офіційно Шарапова незаміжня, але вже майже два роки заручена з Александром Гілксом, який у минулому працював у відомій французькій фірмі Louis Vuitton, а потім переїхав до Нью-Йорка, де зайнявся торгівлею предметами мистецтва.

За свою 15-річну кар'єру Марія Шарапова заробила понад 300 мільйонів доларів, з яких призові за виступи на корті становлять лише десяту частину, а решта — результат визначної роботи зі спонсорами. При цьому стан її нареченого-«бідняка», який особисто знайомий із принцами Вільямом та Гаррі, оцінюється у 20 мільйонів доларів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Марія Шарапова оголосила про завершення тенісної кар'єри.

Фото Instagram

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