Шестиразовий олімпійський чемпіон та його дружина невиліковно хворі: у пари двоє маленьких дітей

Шестиразовий олімпійський чемпіон та 11-разовий чемпіон світу з велоспорту, 48-річний британець Кріс Хой, повідомив в інтерв'ю журналу The Sunday Times, що у нього невиліковна форма раку. На думку лікарів, уродженцю Единбурга залишилося жити від двох до чотирьох років. Раніше про свою невиліковну хворобу повідомив відомий футбольний воротар.

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Знаменитий велогонщик, який посідає друге місце у списку найтитулованіших олімпійців Великої Британії, знав про свій діагноз уже рік, але тільки тепер зізнався, що його хвороба невиліковна.

Торік у вересні Хой думав, що потягнув плече, коли його фізіотерапевт направив його на сканування. Шотландець очікував, що лікарі порадять йому утриматися від підняття важких предметів у спортзалі, але натомість йому сказали, що лікарі виявили пухлину в плечі. Ба більше, подальші сканування виявили, що основне вогнище раку знаходиться в простаті і поширилося на кістки. У Кріса виявили пухлини в плечі, тазі, стегні, хребті та ребрі.

Протягом 18 тижнів британець переніс шість курсів хімієтерапії, у ході якої у нього сталася сильна алергічна реакція.

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«У мене дуже високий больовий поріг, але це було найболючішим випробуванням у моєму житті. Було таке почуття, що голову затиснули у лещата», — розповів Кріс Хой.

Легендарний велогонщик, який під час Олімпіади-2024 у Парижі працював експертом на «Бі-бі-сі», також повідомив, що невиліковно хвора і його дружина Сара, у якої діагностовано дуже активну та агресивну форму розсіяного склерозу.

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У пари росте двоє дітей — 7-річна дочка Хлоя та 10-річний син Каллум.

Кріс з дружиною Сарою на їхньому весіллі в соборі Святого Джайлса в Единбурзі в 2010 році

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Додамо, що Кріс Хой ставав олімпійським чемпіоном на Іграх-2004 в Афінах, тричі перемагав у Пекіні-2008 та двічі на Олімпіаді в Лондоні-2012. Також він має у своїй колекції «срібло» Ігор-2000 у Сіднеї.

Кріс Хой ставав олімпійським чемпіоном на Іграх в Афінах, Пекіні та Лондоні

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер іспанський велогонщик, який останні 24 роки провів у комі.

Фото Instagram

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