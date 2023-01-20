Помер іспанський велогонщик: останні 24 роки він провів у комі (фото)

Іспанський велогонщик Рауль Гарсія Альварес помер у 42 роки неподалік Мадрида після 24 років, проведених у комі, повідомляє The Sun.

Спортсмен потрапив до заголовків газет у 1999 році, невдовзі після того, як підписав контракт з професіональною велосипедною командою Venta Magullo-B Melero. Альваресу тоді було лише 17 років.

Він їхав з командою в горах недалеко від Мадрида, коли впав на швидкості понад 30 кілометрів на годину. Тоді велогонщик вилетів за межі траси і впав з п'ятиметрового насипу, отримавши важку черепно-мозкову травму, травму грудної клітки та глибокий поріз на нозі.

Альварес переніс чотиригодинну операцію після того, як його доправили гелікоптером до лікарні в Мадриді, але незабаром впав у незворотну кому.

Постраждалий спортсмен провів рік у лікарні, перш ніж його забрали додому, і відтоді про нього піклувалася його родина.

«Ми були з ним до останнього моменту, і це було важко, нехай спочиває з миром, — заявив брат спортсмена. — Навіть самі лікарі не думали, що він зможе прожити стільки років. Я вважаю, що якщо він прожив так довго, то це завдяки турботі моєї матері, тому що вона доглядала його 24 години на добу».

Рауль Гарсія Альварес у юності

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер ексфутболіст збірної Франції, який перебував у комі 39 років.

197

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram