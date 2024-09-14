«Це моє останнє інтерв'ю»: відомий футбольний воротар невиліковно хворий

Колишній німецький футбольний воротар 52-річний Георг Кох, який свого часу грав у Лізі чемпіонів, невиліковно хворий (рак підшлункової залози) і в інтерв'ю репортеру Sport1 зізнався, що вже кілька місяців живе з думкою, що скоро помре.

ВІДЕО ДНЯ

Проте колишній голкіпер «Фортуни», «Армінії», «Кайзерслаутерна», «Енергі», «Дуйсбурга», голландського ПСВ «Ейндховен», хорватського «Динамо» (Загреб) та австрійського «Рапіда», який дізнався про страшний діагноз у Минулого року, намагається триматися молодцем і на своє останнє інтерв'ю, як заявив сам Кох, він прийшов у футболці з написом «До самого кінця».

«Як я почуваюся? Сьогодні дуже добре. Іноді я почуваюся гірше. Але в цілому, коли я оглядаюся назад, коли мені сказали: «У тебе ще є шість місяців», я повинен сказати: сьогодні я почуваюся позитивно. Звичайно, це відбувається не щодня, без запитань.

Щоправда, бувають дні, коли я в депресії та в голові порожньо, але бувають і дні, коли я міг би валити дерева. Це не пояснити. Я не можу сказати, як буде завтра. Іноді я лягаю спати, а потім уранці не можу дихати", — зізнався Георг Кох.

РЕКЛАМА

Попри те, що голкіпер не грав у складі європейських грандів, за роки кар'єри під керівництвом Отто Рехагеля і Андреаса Бреме йому вдалося виступати пліч-о-пліч з такими знаменитостями, як Маріо Баслер, Юрі Джоркаєфф, Мирослав Клозе. З чемпіоном Європи Баслером він взагалі три роки жив в одній кімнаті.

Георг Кох та легендарний Маріо Баслер

РЕКЛАМА

У грі проти Юргена Клінсманна та "Баварії"

Також відомий голкіпер розповів, чому повідомив про свій страшний діагноз публічно.

РЕКЛАМА

«Мені не потрібні заголовки в газеті щодня. Найбільше мене турбували мої діти, яких у школі запитували: „Що з твоїм татом?“ Мої діти брехали заради мене, а я цього не хотів. Сьогодні я даю своє останнє інтерв'ю і живу тут, у своєму світі, в селі, на самоті. Мені тут комфортно, і я хочу, щоби все так і залишалося», — зізнався Георг.

«Чого ще ви хочете?», — запитав репортер Коха наприкінці інтерв'ю.

«Я більше нічого не хочу. Іноді мені хочеться, щоб усе сталося трохи швидше. Це тортури для голови. Я просто щасливий, що зі мною моя дівчина та мої діти», — сказав на прощання Георг Кох.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що онука легенди футболу назвали на честь діда, котрий помер у 53 роки від раку.

Фото скріншот, ФК «Кайзерслаутерн», ФК «Фортуна»

408

Читайте нас у Facebook