Грав у збірній: 32-річний український футболіст загинув на війні з російськими окупантами

Колишній футболіст ПФК «Суми» та юніорської збірної України Дмитро Богачов загинув на фронті, поповнивши сайт-реквієм «Ангели» спорту". Про трагедію повідомив на своїй сторінці в Instagram його колишній одноклубник Олександр Литвиненко.

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Дмитро, який пішов на війну добровольцем, воював у районі Авдіївського коксохімічного заводу та був бойовим медиком.

За роки кар'єри півзахисник Дмитро Богачов відіграв 10 сезонів за ПФК «Суми», в якому став наймолодшим капітаном команди. У футболці сумського клубу футболіст провів 184 матчі, забивши 36 м'ячів. У сезоні-2011/2012 Богачов виграв із командою першість другої ліги і того ж року отримав запрошення до юніорської збірної України (U20), за яку зіграв один матч. Пізніше півзахисник із 10 м'ячами був четвертим бомбардиром першості першої ліги.

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Крім того, Богачов виступав за «Тростянець» та «Вікторію» (Миколаївка). Останньою командою Богачова був польський клуб «Орлета» з четвертого дивізіону.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що український футболіст загинув від кулі снайпера.

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Фото Instagram

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