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Спорт

Янголи спорту: в Україні створили сайт про загиблих під час війни атлетів

14:21 12 травня 2022
Загиблі українські спортсмени

В Україні вирішили вшанувати пам'ять спортсменів, які загинули від рук російських окупантів, і створили спеціальний сайт-реквієм під назвою «Янголи спорту».

На тепер у ньому вже 35 представників українського спорту, які стали жертвами путінських нелюдів — легкоатлети, футболісти, гімнастки, боксери, важкоатлети, веслувальники, кікбоксери, регбісти, гирьовики, шахісти, самбісти, біатлоністи.

Досить згадати прізвища футболіста Дмитра Мартиненка, боксера Олексія Джунківського, важкоатлетку Аліну Перегудову, стрільця Івана Бідняка, легкоатлета Олександра Сербінова.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що російські окупанти вбили призера «Ігор нескорених» Андрія Котовенка.

Фото yangoly-sportu.teamukraine.com.ua

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